В Ичеришехер открылся первый Музей нумизматики - ФОТО

В историческом памятнике XII века, мечети Ашур в Ичеришехер, состоялось открытие нового Музея нумизматики Музейного центра "Ичеришехер". Экспозиция объединяет редкие монеты, медали и денежные знаки различных исторических периодов - от античных государств Атропатены и Кавказской Албании до современного азербайджанского маната.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие представители государственных структур, научного сообщества, музеев, коллекционеры и специалисты в области культурного наследия.

Выступая на церемонии, Директор Музейного центра "Ичеришехер" Руфат Махмуд отметил, что открытие музея является важным событием для изучения истории азербайджанской государственности.

По его словам, монеты являются не просто средством денежного обращения, а подлинными историческими документами, отражающими политическую власть, экономические связи, художественные традиции и уровень развития государства.

"Каждая страна утверждала свою независимость в том числе через чеканку собственной монеты. Поэтому нумизматика имеет огромное значение для изучения истории государственности", - подчеркнул он.

Р.Махмуд сообщил, что после объявления о создании музея проект вызвал большой интерес у специалистов и коллекционеров. В дар музею уже переданы монеты и бумажные денежные знаки, а также поступили предложения о дальнейшем сотрудничестве.

Он отметил, что деятельность музея не ограничится экспозиционной работой. При музее создан Консультативный совет, а сам музей планируют развивать как научно-исследовательский центр, где будут проводиться конференции, семинары, временные выставки частных коллекций и реализовываться образовательные проекты.

Особое внимание, по словам Р.Махмуда, было уделено сохранению исторического облика здания. Музей разместился в мечети Ашур, построенной в 1171 году и являющейся одним из древнейших квартальных храмов Ичеришехер. При создании экспозиции архитектурный облик памятника был полностью сохранен, чтобы посетители могли одновременно познакомиться и с уникальной коллекцией, и с более чем 850-летним памятником архитектуры.

Президент Национальной академии наук Азербайджана академик Иса Габиббейли отметил, что нумизматика является одним из важнейших источников изучения истории государственности.

"В мире нет государства, история которого не отражалась бы в его монетах. Поэтому создание Музея нумизматики имеет особое значение для научного изучения истории независимой азербайджанской государственности", - сказал академик.

Он подчеркнул, что до настоящего времени азербайджанские нумизматические памятники хранились разрозненно, в различных музеях и частных коллекциях. Их объединение в едином музее имеет большое научное и культурное значение.

По словам И.Габиббейли, важным преимуществом нового музея станет его научно-исследовательская деятельность, особенно с учетом того, что профессиональных специалистов в области нумизматики в Азербайджане сегодня немного.

Академик напомнил о выдающемся вкладе Евгения Пахомова и профессора Али Раджабли в развитие отечественной нумизматики, отметив, что исследования и каталоги последнего остаются одними из наиболее фундаментальных источников по истории азербайджанских монет.

"Создание музея и проведение здесь научных исследований будут способствовать подготовке нового поколения азербайджанских нумизматов и более глубокому изучению национального исторического наследия", - подчеркнул он.

Директор Института археологии и антропологии НАНА Фархад Гулиев, в свою очередь, отметил, что новый музей является важным вкладом в сохранение материально-культурного наследия страны.

По его словам, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в последние годы реализует масштабные проекты по изучению малоизвестных страниц истории древнего города. В тесном сотрудничестве с Институтом археологии и антропологии проводятся раскопки на территории заповедника "Гала", реализованы проекты по подводной археологии, а также готовятся новые совместные выставки.

Ф.Гулиев подчеркнул, что одна из главных целей заключается в создании современных музейных экспозиций, которые позволят компактно и наглядно представить историю Азербайджана с древнейших времен до Средневековья, поскольку именно Ичеришехер становится первой точкой знакомства большинства иностранных гостей со страной.

Он также отметил важность участия частного сектора в сохранении культурного наследия, приведя в пример поддержку компанией International Money археологических исследований крупного некрополя Кавказской Албании в Гедабее.

Заместитель директора Музейного центра "Ичеришехер" Нахида Бакирова подчеркнула, что монеты являются одним из наиболее убедительных материальных свидетельств истории государственности и независимости.

Она отметила, что при создании экспозиции основное внимание было уделено гармоничному сочетанию музейного пространства с архитектурой мечети Ашур.

"Наша задача заключалась в том, чтобы посетители обращали внимание не только на представленные монеты, но и на само историческое здание, его уникальную архитектуру и атмосферу", - сказала Н.Бакирова.

После официальной части мероприятия гостям был представлен видеоролик, рассказывающий об истории создания Музея нумизматики, концепции экспозиции и наиболее ценных экспонатах коллекции. Затем для участников церемонии была организована экскурсия по музею.

Отметим, что в экспозиции музея представлены монеты античного периода, эпохи Ширваншахов, Сефевидов, ханств, а также современные денежные знаки Азербайджана.

Кроме того, посетители могут ознакомиться с медалями и денежными знаками различных государств, отражающими многовековую историю денежного обращения и развития международных торговых связей региона. Новый музей призван стать не только выставочным пространством, но и важной площадкой для научных исследований, просветительской деятельности и популяризации нумизматического наследия Азербайджана.