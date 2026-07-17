ГЭЦ раскрыл результаты экзаменов по II и III группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительного экзамена в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей, состоявшегося 5 июля 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, абитуриенты могут ознакомиться не только с результатами экзамена, но и с графическими изображениями карты ответов и бланка ответов, а также с критериями оценки заданий открытого типа.

Узнать результаты также можно через мобильных операторов. Для этого необходимо отправить код, указанный в экзаменационном пропуске, с номеров Azercell, Bakcell или Nar на короткий номер 7727.

Заявку на участие в экзамене подтвердили 41 623 абитуриента, из которых в экзамене приняли участие более 40 тысяч человек. 16 абитуриентов были удалены с экзамена за нарушение правил, а их результаты аннулированы.

По II группе специальностей лучший результат на первом этапе показал выпускник полной средней школы села Огуз Лачынского района Паша Исбендиярлы, набравший 400 баллов. По итогам двух этапов максимальный результат - 690 баллов - набрал выпускник средней школы №35 города Сумгайыт Замин Керимов.

По III группе специальностей максимальный результат на первом этапе показали сразу три абитуриента: выпускник Гимназии естественных наук города Сумгайыт Али Мамедзаде, выпускница средней школы поселка Кюр Шамкирского района Айдан Мамедова и выпускник средней школы №1 поселка Сарай Абшеронского района Орхан Мансымлы.

По сумме двух этапов наивысший результат в III группе показал Али Мамедзаде, набравший 689,6 балла.

В ГЭЦ также сообщили, что для рассмотрения обращений по результатам экзаменов будет работать Апелляционная комиссия. Подать электронное заявление можно с 10:00 20 июля до 17:00 22 июля. Обращения от лиц, не зарегистрировавшихся в установленный срок, рассматриваться не будут.