В структуре системы электронного правительства создается подсистема «Электронное участие» - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение об Информационной системе электронного правительства" (EHİS).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в структуре Информационной системы электронного правительства будет создана подсистема "Электронное участие".
Определено, что посредством данной подсистемы будет обеспечиваться следующее:
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реализация права граждан Азербайджанской Республики на законодательную инициативу в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О порядке реализации права граждан Азербайджанской Республики на законодательную инициативу";
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реализация форм общественного участия, предусмотренных законом Азербайджанской Республики "Об общественном участии".
Функции владельца и оператора подсистемы будет осуществлять министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа, а министерству цифрового развития и транспорта - принять необходимые меры по формированию и совершенствованию деятельности подсистемы.
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