В структуре системы электронного правительства создается подсистема «Электронное участие» - Указ

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение об Информационной системе электронного правительства" (EHİS).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в структуре Информационной системы электронного правительства будет создана подсистема "Электронное участие".

Определено, что посредством данной подсистемы будет обеспечиваться следующее:

реализация права граждан Азербайджанской Республики на законодательную инициативу в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О порядке реализации права граждан Азербайджанской Республики на законодательную инициативу";

реализация форм общественного участия, предусмотренных законом Азербайджанской Республики "Об общественном участии".

Функции владельца и оператора подсистемы будет осуществлять министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа, а министерству цифрового развития и транспорта - принять необходимые меры по формированию и совершенствованию деятельности подсистемы.