https://news.day.az/world/1848650.html Китай обвинил Великобританию в нарушении прав и подрыве доверия Решение властей Великобритании национализировать British Steel вызвало жесткую реакцию китайских властей. Об этом сообщило China Daily, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Как заявили в Министерстве коммерции КНР, такой шаг серьезно нарушает законные права и интересы китайского владельца этого предприятия - компании Jingye Group.

Китай обвинил Великобританию в нарушении прав и подрыве доверия

В мире, 17 июля 2026 18:31 (UTC +04:00) 655
Китай обвинил Великобританию в нарушении прав и подрыве доверия

Решение властей Великобритании национализировать British Steel вызвало жесткую реакцию китайских властей. Об этом сообщило China Daily, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как заявили в Министерстве коммерции КНР, такой шаг серьезно нарушает законные права и интересы китайского владельца этого предприятия - компании Jingye Group. Кроме того, в Пекине считают, что подобные действия подрывают доверие китайских компаний, инвестирующих в экономику Соединенного Королевства.

Издание напомнило, что British Steel годами работала в убыток, прежде чем в 2020 году была приобретена базирующейся в провинции Хэбэй группой компаний Jingye Group, которая вложила большие деньги в новую собственность.

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