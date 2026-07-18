https://news.day.az/world/1848864.html Первая частная ракета в Индии успешно отправилась в космос - ВИДЕО Индийский стартап Skyroot Aerospace успешно запустил ракету Vikram-1, ставшую первой в стране космической ракетой, разработанной частной компанией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ракета вывела на орбиту высотой 450 км полезную нагрузку, сообщают СМИ.
Первая частная ракета в Индии успешно отправилась в космос - ВИДЕО
Индийский стартап Skyroot Aerospace успешно запустил ракету Vikram-1, ставшую первой в стране космической ракетой, разработанной частной компанией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ракета вывела на орбиту высотой 450 км полезную нагрузку, сообщают СМИ.
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