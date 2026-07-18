https://news.day.az/world/1848822.html Иран заявил об ударах по американским самолетам в Иордании - ВИДЕО Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о массированной атаке с применением ракет и дронов на авиабазу США "Аль-Азрак" в Иордании. Как передает Day.Az, целями ударов, как отметили в заявлении, стали ангары истребителей и взлетно-посадочная полоса.
Иран заявил об ударах по американским самолетам в Иордании - ВИДЕО
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о массированной атаке с применением ракет и дронов на авиабазу США "Аль-Азрак" в Иордании.
Как передает Day.Az, целями ударов, как отметили в заявлении, стали ангары истребителей и взлетно-посадочная полоса.
В результате "полностью уничтожены" три американских самолета, еще несколько получили серьезные повреждения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре