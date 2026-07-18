Иран заявил об ударах по американским самолетам в Иордании - ВИДЕО

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о массированной атаке с применением ракет и дронов на авиабазу США "Аль-Азрак" в Иордании.

Как передает Day.Az, целями ударов, как отметили в заявлении, стали ангары истребителей и взлетно-посадочная полоса.

В результате "полностью уничтожены" три американских самолета, еще несколько получили серьезные повреждения.