Тело капитана судна "Atlas Bey" Самеда Насруллаева доставлено в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел, тело погибшего капитана было доставлено на родину 17 июля при содействии посольства Азербайджана в Украине и в рамках проведенных консульских процедур.

В МИД отметили, что ведомство продолжает оказывать необходимое содействие в связи с произошедшим.

Министерство иностранных дел Азербайджана вновь выразило глубокие соболезнования семье и близким Самеда Насруллаева.

Ранее мы сообщали, что у берегов Одессы беспилотник атаковал судно с гражданами Азербайджана.