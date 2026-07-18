https://news.day.az/society/1848895.html Тело капитана судна «Atlas Bey» Самеда Насруллаева доставлено в Азербайджан Тело капитана судна "Atlas Bey" Самеда Насруллаева доставлено в Азербайджан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел, тело погибшего капитана было доставлено на родину 17 июля при содействии посольства Азербайджана в Украине и в рамках проведенных консульских процедур.
Тело капитана судна «Atlas Bey» Самеда Насруллаева доставлено в Азербайджан
Тело капитана судна "Atlas Bey" Самеда Насруллаева доставлено в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел, тело погибшего капитана было доставлено на родину 17 июля при содействии посольства Азербайджана в Украине и в рамках проведенных консульских процедур.
В МИД отметили, что ведомство продолжает оказывать необходимое содействие в связи с произошедшим.
Министерство иностранных дел Азербайджана вновь выразило глубокие соболезнования семье и близким Самеда Насруллаева.
Ранее мы сообщали, что у берегов Одессы беспилотник атаковал судно с гражданами Азербайджана.
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