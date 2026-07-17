ДТП в Нахчыване: есть пострадавшие - ФОТО

В Бабекском районе Нахчыванской АР произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, авария произошла на автомобильной дороге, проходящей через село Халхал. Столкнулись два автомобиля марки Hyundai.

Пострадавшими оказались жители села Мязря Бабекского района - Мирэли Мирмехди оглу Сеидов (1993 года рождения) и Хатем Али оглу Халафов (1993 года рождения).

Оба пострадавших были доставлены в Республиканскую больницу Нахчыванской Автономной Республики.

На место происшествия прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и полиции.

По факту ДТП проводится расследование.