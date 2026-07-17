Победители ЧМ-2026 впервые получат чемпионские кольца - ВИДЕО

Футболисты национальной команды, которая станет победителем чемпионата мира 2026 года, впервые в истории будут награждены чемпионскими перстнями.

Как передает Day.Az, о нововведении сообщила Международная федерация футбола (ФИФА).

Всего планируется выпустить 2026 памятных перстней. Из них 30 предназначены для игроков команды-чемпиона, а оставшиеся 1996 поступят в продажу и будут доступны поклонникам футбола по всему миру. До этого подобная награда на чемпионатах мира не вручалась. Такая традиция давно существует в ведущих североамериканских спортивных лигах.

В решающем матче турнира за титул сразятся сборные Аргентины и Испании. Финальная встреча состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США), начало игры - в 22:00 по московскому времени.