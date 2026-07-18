https://news.day.az/politics/1848884.html В эксклюзивном интервью Михаилу Гусману Президент Словакии рассказал о сотрудничестве с Азербайджаном - ВИДЕО В эфире телеканала CBC вышло эксклюзивное интервью Президента Словакии Петера Пеллегрини известному журналисту Михаилу Гусману, посвященное перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Словакией. Day.Az представляет вниманию читателей полную версию интервью:
В эксклюзивном интервью Михаилу Гусману Президент Словакии рассказал о сотрудничестве с Азербайджаном - ВИДЕО
В эфире телеканала CBC вышло эксклюзивное интервью Президента Словакии Петера Пеллегрини известному журналисту Михаилу Гусману, посвященное перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Словакией.
Day.Az представляет вниманию читателей полную версию интервью:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре