Туристические сокровища Гянджи в красках - ФОТО

В Баку состоялось открытие выставки, организованной в рамках проекта "Səyahət" и Arts Council Azerbaijan при поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана, - "Туристические сокровища Гянджи", говорится в сообщении организаторов, передает Day.Az.

На выставке представлены произведения, созданные художниками в ходе арт-экспедиции, пленэра и других мероприятий проекта. Работы отражают историческое наследие, архитектуру, культурные ценности и туристический потенциал одного из древнейших городов Азербайджана - Гянджи.

Выступая, руководитель Arts Council Azerbaijan, деятель культуры Дадаш Мамедов рассказал о концепции проекта "Арт-экспедиция", отметив важность творческих поездок художников в регионы страны, которые позволяют через искусство раскрывать их туристический потенциал.

Экспозиция стала заключительным этапом проекта и объединила лучшие работы, созданные в рамках творческой экспедиции. Всем участникам проекта были вручены дипломы за активное участие в арт-экспедиции, пленэре, воркшопе и выставке.