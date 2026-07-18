Азербайджанский театр назвал самые кассовые спектакли сезона - ФОТО

В Азербайджанском государственном театре кукол имени Абдуллы Шаига прошла встреча, посвященная итогам 94-го театрального сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой пресс-службу театра, на встрече с коллективом директор театра, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде отметил, что 94-й театральный сезон стал одним из самых плодотворных за последние годы с точки зрения творческой деятельности, развития, международного сотрудничества и реализации социальных проектов.

В течение сезона репертуар пополнился семью новыми постановками, каждая из которых была тепло встречена зрителями. Среди них - спектакль "Дерево иннаба" в постановке Анара Мамедова, "Айболит" по случаю юбилея мастера сцены, заслуженного артиста Рахмана Рахманова, "Цыганочка" по одноименному произведению национального классика Сулеймана Сани Ахундова в постановке Саиды Хагвердиевой, "Зимняя сказка" режиссера Анара Мамедова, "Шенгюлюм, Менгюлюм" по мотивам азербайджанской народной сказки и постановка Мушфига Алиева "Бесхвостый заяц".

Было отмечено, что русская труппа театра также активно работала в течение сезона. Среди спектаклей - "Обманутый волк" в постановке Ахада Гаджиева.

Говоря о финансовых показателях, Рашад Ахмедзаде отметил, что успешная репертуарная политика нашла отражение и в кассовых сборах. Самым прибыльным спектаклем сезона стал "День рождения зайца". Также это спектакли "Три поросенка", "Дюймовочка", "Белоснежка и семь гномов", "Золотая рыбка".

По словам директора, только за последние шесть месяцев театр показал 333 спектакля, которые посетили более 26 тысяч зрителей. Эти показатели свидетельствуют о растущем интересе публики к репертуару и деятельности театра в целом.

Говоря о международном сотрудничестве, Рашад Ахмедзаде отметил успешное участие театра в I Международном фестивале театров кукол Nomad Puppet, где коллектив достойно представил Азербайджан и внес вклад в развитие международных творческих связей.

Он сообщил, что гастрольная деятельность театра в течение сезона также продолжалась весьма успешно. В рамках гастролей спектакли были представлены зрителям в Лянкяране, Гобустане и Пираллахы.

Особое внимание директор уделил социальной деятельности театра. Совместно с фондами YAŞAT и Nargis были реализованы различные социальные проекты, организованы благотворительные спектакли, а для детей, проходящих лечение в Центре детской онкологии, подготовлена специальная программа.

Кроме того, по случаю Международного дня защиты детей, Международного дня людей с инвалидностью и других памятных дат театр совместно с министерством науки и образования, министерством внутренних дел, Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, Аппаратом омбудсмена и другими государственными структурами реализовал ряд социальных инициатив.

Рашад Ахмедзаде отметил, что в течение сезона значительно расширилось сотрудничество с комитетом по культуре Милли Меджлиса Азербайджана.

Одним из самых значимых событий сезона директор назвал высокую государственную оценку труда сотрудников театра. Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, заслуженный работник культуры Аслан Фатуллаев, ведущие актеры Сария Мансурова и Джавид Ибрагимов были удостоены Президентской премии. По словам директора, это является высокой оценкой труда всего коллектива театра.

Он также сообщил, что в настоящее время продолжается подготовка к юбилейному 95-му театральному сезону. Уже идут репетиции спектаклей "Маленький путешественник" в постановке Анара Мамедова и "Турадж и волшебный гребень" в постановке Саиды Хагвердиевой.

Подводя итоги, директор подчеркнул, что успехи 94-го театрального сезона стали результатом профессионализма и неустанного труда творческого, технического и административного коллектива театра. Он выразил уверенность, что в юбилейном 95-м сезоне театр продолжит радовать зрителей новыми постановками, международными проектами и социальными инициативами.

После выступления состоялась церемония награждения сотрудников, отличившихся по итогам театрального сезона в различных номинациях.

За наиболее плодотворную творческую деятельность (наибольшее количество сыгранных спектаклей) были награждены артисты драмы Айгюн Агаева и Араз Гасанли. За эффективную работу отмечена Сабина Мамедова, а за успешный дебют награды удостоен артист драмы Байрам Фаталиев. Кроме того, спектакль "Цыганочка" был отмечен как "Премьера сезона".

В завершение мероприятия заместитель директора театра Эльнур Аббасгулиев, заведующий творческим отделом Анар Мамедов и руководитель отдела костюмов и сценического оформления Игбал Алиев поблагодарили коллектив за плодотворную деятельность, пожелав новых профессиональных успехов и ярких достижений в предстоящем юбилейном 95-м театральном сезоне.