Начинается выбор школ по группам дошкольной подготовки

В рамках приема в группы дошкольной подготовки на 2026-2027 учебный год начинается процесс выбора школ.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, выбор школ по азербайджанскому сектору начнется 21 июля с 11:00 во всех городах и районах страны, за исключением Баку. Выбор школ по городу Баку стартует в тот же день в 15:00, а по секторам с обучением на других языках - 22 июля в 11:00.

Процесс регистрации осуществляется через портал mektebeqebul.edu.az и продлится до 18:00 14 сентября.

Сообщается, что в группы дошкольной подготовки принимаются только дети 2021 года рождения, то есть, те, кому в этом году исполняется 5 лет.