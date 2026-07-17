https://news.day.az/society/1848729.html Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ 18 июля на побережье Абшерона ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит: На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 24-25°C. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 25-26°C. Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ
18 июля на побережье Абшерона ожидается умеренный северо-западный ветер.
Температура морской воды составит:
На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 24-25°C. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 25-26°C.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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