Азербайджан и Центральная Азия: стратегический тандем новой Евразии

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Азербайджан и страны Центральной Азии в последние годы сформировали один из наиболее динамично развивающихся форматов сотрудничества на евразийском пространстве. Общие исторические корни, культурная близость и совпадающие стратегические интересы стали прочной основой для нового этапа партнерства. Сегодня Баку участвует в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, через Каспий реализуются масштабные энергетические и цифровые проекты, а Средний коридор из перспективной концепции постепенно превращается в один из ключевых транспортных маршрутов, связывающих Азию и Европу.

Политический диалог выходит на новый уровень, растут взаимные инвестиции, расширяются транспортные маршруты, запускаются энергетические и цифровые проекты, а освобожденный Карабах становится новой площадкой для совместных инициатив. Все это постепенно превращает Южный Кавказ и Центральную Азию в единое пространство сотрудничества.

Новый импульс этому процессу придало создание формата Азербайджан - Центральная Азия, который отражает уже сложившуюся реальность. Несмотря на то, что Азербайджан географически расположен на Южном Кавказе, его связи со странами Центральной Азии всегда выходили далеко за рамки обычного соседства. Общая история, тюркские корни, близость языков и схожие традиции десятилетиями создавали прочный фундамент для партнерства. Сегодня к этим факторам добавились общие экономические интересы и совпадающее видение будущего региона.

Именно поэтому участие Азербайджана в Консультативных встречах лидеров Центральной Азии стало закономерным продолжением процесса сближения. Баку уже не воспринимается как внешний партнер региона - он становится его неотъемлемой частью в вопросах экономики, транспорта, энергетики и безопасности.

Выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул значение этого процесса.

"Азербайджан уже присоединился к этому Консультативному совету в качестве полноправного члена. Меня дважды приглашали на саммиты как почетного гостя, а в последний раз уже был создан единый Консультативный совет Азербайджан - Центральная Азия. Это вызывает у нас большую гордость, радость. Могу сказать, что это редкое событие, потому что географически мы, конечно, расположены на Южном Кавказе. Но культурные, исторические и этнические связи настолько прочны, а политические отношения настолько многогранны, что дружественные страны Центральной Азии решили нас принять. Сегодня это позитивно повлияет и на геополитические и геоэкономические отношения. Потому что таким образом Центральная Азия соединяется с Азербайджаном в едином экономическом и политическом пространстве. В то же время это имеет большое значение с точки зрения реализации проектов в области связности, транспорта, логистики", - сказал глава государства.

Речь идет уже не только о двусторонних отношениях с отдельными государствами региона, а о формировании новой архитектуры сотрудничества, где Центральная Азия и Южный Кавказ взаимно дополняют друг друга.

Если политическое сближение создало атмосферу доверия, то экономика придала ему практическое измерение. Одним из главных двигателей такого сближения стала транспортная взаимосвязанность. За последние годы Средний коридор превратился из перспективной идеи в один из наиболее востребованных маршрутов между Азией и Европой. Рост международной торговли, диверсификация логистических цепочек и изменение глобальной экономической конъюнктуры значительно повысили его значение.

Здесь роль Азербайджана трудно переоценить. Современный Бакинский международный морской торговый порт, железнодорожная линия Баку - Тбилиси - Карс, масштабная модернизация транспортной инфраструктуры и цифровизация грузоперевозок делают страну одним из ключевых логистических центров Евразии.

В свою очередь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан активно развивают собственные транспортные мощности, расширяют портовую инфраструктуру на Каспии и синхронизируют свои проекты с азербайджанскими инициативами. Уже сегодня страны совместно работают над вопросами тарифной политики, цифровизации перевозок, упрощения таможенных процедур и повышения пропускной способности маршрута.

Как отметил Президент Ильхам Алиев на медиафоруме, без активного взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном никакой транспортный проект в нашем регионе, в регионе Каспия, был бы невозможен.

Именно поэтому партнерство Азербайджана и Казахстана становится не просто двусторонним форматом сотрудничества, а ключевым условием реализации крупных транспортных инициатив в Каспийском регионе. Координация действий двух стран позволяет развивать портовую инфраструктуру, согласовывать тарифную политику, упрощать таможенные процедуры и повышать эффективность Среднего коридора. Без такого взаимодействия между странами невозможно обеспечить устойчивую связанность между Центральной Азией, Южным Кавказом и европейскими рынками.

Не менее важным направлением остается энергетика. Азербайджан давно зарекомендовал себя как надежный поставщик энергоресурсов для международных партнеров, однако сегодня сотрудничество выходит далеко за рамки традиционного нефтегазового сектора.

В 2024 году в Баку Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о строительстве энергокабеля по дну Каспийского моря - проект, который в перспективе может связать энергосистемы региона и открыть путь для передачи "зеленой" электроэнергии в Европу. Параллельно Баку и Астана работают над прокладкой оптико-волоконного кабеля, который свяжет две страны и заложит основу для дальнейшего развития цифровизации, искусственного интеллекта и работы с большими данными.

Не менее важным остается и традиционный энергетический трек. Через территорию Азербайджана уже начались поставки казахстанской нефти, а азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR инвестирует в разведку месторождения "Устюрт" в Узбекистане.

Одним из наиболее ярких проявлений нового уровня доверия между Азербайджаном и странами Центральной Азии стало их участие в восстановлении Карабаха. Именно Узбекистан первым оказал практическую помощь освобожденным территориям, построив школу имени Мирзы Улугбека в Физули. Позднее Казахстан возвел в этом городе Центр детского творчества имени Курмангазы, Кыргызстан построил в Агдаме общеобразовательную школу, а Туркменистан строит в Физули мечеть.

Эти инициативы имеют гораздо более глубокий смысл, чем просто строительство социальных объектов. Они демонстрируют уровень взаимного доверия между государствами и подтверждают, что восстановление Карабаха воспринимается братскими странами как общее дело.

Немаловажно и то, что страны региона все чаще выступают с согласованных позиций на международных площадках. Общие интересы в вопросах устойчивого развития, энергетической безопасности, транспортной связанности и региональной стабильности позволяют им формировать единую повестку, которая становится все более заметной в мировой политике.

При этом особую роль играет личный уровень отношений между лидерами государств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал высокий уровень взаимопонимания с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также руководителями других стран Центральной Азии. Именно доверие между лидерами позволяет быстрее принимать стратегические решения и запускать масштабные проекты.

Сегодня уже очевидно, что сотрудничество Азербайджана и Центральной Азии выходит далеко за рамки традиционного межгосударственного взаимодействия. Формируется долгосрочное партнерство, основанное на общей истории, взаимном доверии и совпадающих стратегических интересах. Политический диалог подкрепляется конкретными экономическими результатами, транспортные маршруты превращаются в полноценные торговые артерии, энергетические проекты получают новое содержание благодаря развитию "зеленой" энергетики и цифровых технологий, а совместное восстановление Карабаха становится символом братства и солидарности.

Все это позволяет говорить о том, что формат Азербайджан - Центральная Азия постепенно становится одним из наиболее перспективных центров сотрудничества на евразийском пространстве. Его значение будет только возрастать по мере реализации крупных инфраструктурных, энергетических и инвестиционных проектов, связывающих Каспийский регион, Южный Кавказ, Центральную Азию и европейские рынки в единую систему взаимовыгодного партнерства.