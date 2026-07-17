Военные обсудили подготовку к учениям «Сила единства – 2026» - ФОТО

Состоялась конференция по планированию совместных военных учений "Сила единства - 2026" с участием представителей шести стран.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в конференции, организованной в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского при Национальном университете обороны, приняли участие делегации Азербайджана, Турции, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана и Пакистана.

Приветствуя гостей, генерал-лейтенант Азер Алиев подчеркнул успешное развитие военного сотрудничества между странами. Было отмечено, что основная цель совместных военных учений "Сила единства - 2026" заключается в расширении взаимодействия между армиями стран-участниц, совершенствовании практических навыков личного состава, обмене опытом, а также в обеспечении вклада в устойчивый мир и безопасность.

Участникам конференции была представлена подробная информация о вопросах, сценарии и планируемых к выполнению боевых эпизодах учений.

В рамках мероприятия гости наглядно ознакомились с территорией проведения учений и уточнили выполняемые задачи.

В завершение представители стран-участниц подписали итоговый протокол конференции, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.