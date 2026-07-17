https://news.day.az/world/1848735.html Мощное землетрясение в Мексике, объявлена угроза цунами Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано в городе Пуэрто-Мадеро на юге Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По ее данным, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Пуэрто-Мадеро - портовый город на побережье Тихого океана в штате Чьяпас близ границы с Гватемалой.
Мощное землетрясение в Мексике, объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано в городе Пуэрто-Мадеро на юге Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Пуэрто-Мадеро - портовый город на побережье Тихого океана в штате Чьяпас близ границы с Гватемалой.
Агентство Reuters позже уточнило, что после землетрясения американская система предупреждения информировала об угрозе цунами для региона. Корреспонденты агентства сообщили также о том, что толчки ощущались в столице Гватемалы и в Сальвадоре.
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