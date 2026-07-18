Азербайджанская нефть подорожала

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,68 доллара США, или 3,02%, и составила 91,50 доллара за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 2,61 доллара, или 3,07%, и составила 87,57 доллара за баррель.

Цена сырой нефти марки URALS повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,76 доллара, или 3,38%, и достигла 53,90 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,78 доллара, или 2,15%, и достигла 84,66 доллара за баррель", - говорится в информации.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.