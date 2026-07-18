Apple может полностью обновить экран следующего iPad mini

Apple может представить обновленный iPad mini с OLED-дисплеем уже в октябре 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает MacRumors со ссылкой на журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

По информации источника, отказ от LCD-экрана в пользу OLED позволит значительно улучшить качество изображения. Новый дисплей обеспечит более насыщенную цветопередачу, высокий уровень контрастности и глубокий черный цвет. Вместе с тем переход на новую технологию, как ожидается, приведет к увеличению стоимости планшета.

Помимо нового экрана, будущий iPad mini может получить модернизированную систему вибрации динамиков, улучшенную защиту от воды, а также более мощный процессор - A19 Pro или A20, который придет на смену установленному в текущей версии чипу A17 Pro.

Предыдущее поколение iPad mini дебютировало в октябре 2024 года. Планшет оснащен процессором A17 Pro и поддерживает функции искусственного интеллекта Apple Intelligence.