Китай впервые спустил на воду грузовое судно на водороде

В китайской провинции Гуандун спустили на воду первое в стране речное грузовое судно грузоподъемностью 2000 тонн, использующее водородное топливо.

Как передает Day.Az со ссылкой на China Daily, проект стал важным шагом в развитии китайских технологий экологически чистого судоходства.

Судно Yun Tao No. 1, созданное компанией Guangdong Yuntao Hydrogen Energy Technology совместно с Китайской государственной судостроительной корпорацией, имеет длину 70 метров, ширину 14 метров и способно проходить до 760 километров без дозаправки. За один рейс оно может перевозить около 140 контейнеров или аналогичный объем навалочных грузов, включая уголь, руду и зерно.

По данным China Daily, судно оснащено полностью разработанной в Китае водородной энергетической системой, включающей три топливных элемента мощностью по 260 кВт, работающих совместно с литий-ионными аккумуляторами. Благодаря интеллектуальной системе управления энергией и многоуровневой защите от утечек водорода корабль не производит выбросов углерода и других загрязняющих веществ во время эксплуатации.