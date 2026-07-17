https://news.day.az/world/1848734.html Китай впервые спустил на воду грузовое судно на водороде В четверг в Чжаоцине, провинция Гуандун, был спущен на воду первый в Китае водородный корабль вместимостью 2000 метрических тонн. Это ознаменовало прорыв в самостоятельном развитии страны в области крупных речных судов, работающих на водородном топливе.

Китай впервые спустил на воду грузовое судно на водороде

В мире, 17 июля 2026 21:57 (UTC +04:00) 730
Китай впервые спустил на воду грузовое судно на водороде

В китайской провинции Гуандун спустили на воду первое в стране речное грузовое судно грузоподъемностью 2000 тонн, использующее водородное топливо.

Как передает Day.Az со ссылкой на China Daily, проект стал важным шагом в развитии китайских технологий экологически чистого судоходства.

Судно Yun Tao No. 1, созданное компанией Guangdong Yuntao Hydrogen Energy Technology совместно с Китайской государственной судостроительной корпорацией, имеет длину 70 метров, ширину 14 метров и способно проходить до 760 километров без дозаправки. За один рейс оно может перевозить около 140 контейнеров или аналогичный объем навалочных грузов, включая уголь, руду и зерно.

По данным China Daily, судно оснащено полностью разработанной в Китае водородной энергетической системой, включающей три топливных элемента мощностью по 260 кВт, работающих совместно с литий-ионными аккумуляторами. Благодаря интеллектуальной системе управления энергией и многоуровневой защите от утечек водорода корабль не производит выбросов углерода и других загрязняющих веществ во время эксплуатации.

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