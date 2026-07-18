https://news.day.az/world/1848898.html В ряде районов Чили зафиксированы сильнейшие снегопады - ВИДЕО В нескольких районах Чили зарегистрированы самые мощные снегопады с начала XXI века. Day.Az представляет кадры, распространяемые в соцсетях:
В ряде районов Чили зафиксированы сильнейшие снегопады - ВИДЕО
В нескольких районах Чили зарегистрированы самые мощные снегопады с начала XXI века.
Day.Az представляет кадры, распространяемые в соцсетях:
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