США завершили очередную серию ударов по Ирану - ВИДЕО

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении седьмой подряд ночной серии ударов по Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявдение командования, операция завершилась 17 июля в 21:30 по восточному времени США (ET).

Как заявили в CENTCOM, американские силы нанесли удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным складам вооружений, а также объектам морской инфраструктуры. В ходе операции были задействованы истребители, беспилотники, боевые корабли и другие средства.

В командовании также заявили, что по распоряжению верховного главнокомандующего США продолжают привлекать Иран к ответственности, одновременно обеспечивая полное соблюдение морской блокады иранских портов.

Кроме того, в CENTCOM отметили, что в настоящее время на Ближнем Востоке находятся более 50 тысяч американских военнослужащих, которые, как подчеркнули в командовании, сохраняют полную боевую готовность.