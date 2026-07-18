Пожар в многоэтажке в Хырдалане - ВИДЕО

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном в городе Хырдалан Абшеронского района.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее в электрической шахте 15-этажного жилого дома, было в кратчайшие сроки ликвидировано. Огонь не успел распространиться ни по шахте, ни на квартиры.

В результате пожара сгорели электрические кабели, проложенные в шахте здания. В целях обеспечения безопасности из дома были эвакуированы 18 человек, в том числе шестеро детей.

Пострадавших нет.

Квартиры и само жилое здание были защищены от огня.