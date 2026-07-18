В этом случае можно совершать обгон справа

Согласно Закону Азербайджанской Республики "О дорожном движении", основным правилом при обгоне транспортного средства является выполнение этого маневра по левой полосе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, иными словами, безрельсовые транспортные средства, как правило, должны обгонять другие автомобили слева.

Однако законодательством предусмотрено и исключение.

Если водитель движущегося впереди автомобиля заранее подал сигнал о повороте налево и уже начал выполнять этот маневр, его разрешается обогнать с правой стороны.