https://news.day.az/world/1848786.html В Турции произошло землетрясение - ВИДЕО В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5. Как передает Day.Az, об этом распространило информацию Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD). Очаг землетрясения залегал на глубине 16 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Турции произошло землетрясение - ВИДЕО
В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5.
Как передает Day.Az, об этом распространило информацию Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
Очаг землетрясения залегал на глубине 16 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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