Трамп обвинил Канаду в загрязнении воздуха в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада несет ответственность за загрязнение воздуха в Соединенных Штатах из-за ненадлежащего управления лесами.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, дым от лесных пожаров создает "загрязненный и нездоровый воздух", который представляет опасность для американцев.

Трамп сообщил, что намерен обсудить ситуацию с премьером Канады. Он также назвал происходящее "умышленной халатностью", которая ежегодно обходится США в миллиарды долларов, и заявил, что расходы, связанные с загрязнением, должны быть учтены при расчете канадских тарифов.