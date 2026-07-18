https://news.day.az/world/1848768.html Трамп обвинил Канаду в загрязнении воздуха в США Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада несет ответственность за загрязнение воздуха в Соединенных Штатах из-за ненадлежащего управления лесами. Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп обвинил Канаду в загрязнении воздуха в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада несет ответственность за загрязнение воздуха в Соединенных Штатах из-за ненадлежащего управления лесами.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
По его словам, дым от лесных пожаров создает "загрязненный и нездоровый воздух", который представляет опасность для американцев.
Трамп сообщил, что намерен обсудить ситуацию с премьером Канады. Он также назвал происходящее "умышленной халатностью", которая ежегодно обходится США в миллиарды долларов, и заявил, что расходы, связанные с загрязнением, должны быть учтены при расчете канадских тарифов.
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