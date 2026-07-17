Более 200 стран поддержат Инфантино на выборах президента ФИФА
Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино пользуется поддержкой подавляющего большинства национальных ассоциаций перед выборами главы организации.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, более 200 из 211 стран - членов ФИФА направили письма в поддержку швейцарского функционера.
Среди немногих ассоциаций, не поддержавших Инфантино, оказалась Германия.
На данный момент Инфантино является единственным зарегистрированным кандидатом на выборах президента ФИФА, которые состоятся в марте 2027 года. Ранее он побеждал на выборах в 2016, 2019 и 2023 годах.
Во время чемпионата мира 2026 года Инфантино оказался в центре громкого скандала после того, как ФИФА отменила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала. По информации СМИ, на это решение могло повлиять давление со стороны президента США Дональда Трампа.
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