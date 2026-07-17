Шуша. Рождение средней державы - РАСКЛАД от Рамиза Юнуса

Иногда, чтобы понять настоящее, нужно не читать отчеты и заявления. Нужно увидеть изменения своими глазами. Именно такое ощущение осталось у меня после IV Международного медиафорума, который прошел в Карабахском регионе Азербайджана, городе Шуша.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Facebook профессор политологии Международного университета "Хазар" Рамиз Юнус.

Рамиз Юнус написал:

"Мне довелось участвовать в трех последних форумах - II, III и IV - в качестве приглашенного профессора политологии, но мое первое знакомство с освобождённым от многолетней армянской оккупации городом Шуша началось еще раньше - до второго форума, когда я посетил этот город после окончания Второй Карабахской войны и тогда это была совершенно другая реальность.

Ханкенди еще находился под контролем сепаратистов. В регионе находились российские миротворцы. Инфраструктура только начинала восстанавливаться и тогда Шуша была прежде всего символом возвращения и началом нового исторического этапа.

Сегодня же перед нами уже другая картина. Ханкенди освобожден и так называемых российских миротворцев больше нет. В регионе появилась новая инфраструктура, развиваются транспортные проекты и Шуша стала местом проведения очередного международного форума, который собрал около 160 участников из 54 стран мира - от Северной и Южной Америки до Европы, Африки, Юго-Восточной Азии и постсоветского пространства.

Именно поэтому после нескольких лет наблюдений я могу сказать: не форум изменился. Изменился Азербайджан, а форум стал зеркалом этих изменений.

Еще несколько лет назад главными вопросами были: что будет с регионом после войны? Как будет восстановлен Карабах Какой станет новая реальность Южного Кавказа?

Сегодня вопросы уже другие и всех интересует: какую роль будет играть Азербайджан в новом мировом порядке? Как государство, которое многие десятилетия воспринимали через призму нерешенного конфликта, стало страной, которая сама формирует региональную повестку?

Именно изменение вопросов является самым точным показателем изменения страны. Потому что место государства в мировой политике определяется не только тем, что оно говорит о себе. Оно определяется тем, какие вопросы ему задают другие.

IV Международный медиафорум в Шуше показал главное: Азербайджан сегодня воспринимается уже не только через призму прошлого, его оценивают через настоящее и будущее, через его экономический потенциал, через его дипломатические возможности, через его способность проводить самостоятельную политику.

Именно поэтому одним из главных лейтмотивов форума стало понятие: Азербайджан - средняя держава (middle power).

Это понятие звучало не случайно, потому что средняя держава - это не вопрос размеров территории или численности населения. Это вопрос способности защищать свои национальные интересы, принимать самостоятельные решения и влиять на процессы вокруг себя.

Особое место на форуме заняла Украина.

Но прежде чем говорить о политике, хочу сказать о человеческом измерении. Потому что иногда большая политика проявляется не только в заявлениях президентов и международных документах. Иногда она проявляется в человеческих встречах.

Уже более четырех с половиной лет я регулярно выступаю в украинских телевизионных программах, анализируя события, связанные с войной, международной политикой и отношениями наших стран. За это время так получилось, что для многих украинских зрителей я стал не просто экспертом из телевизионного эфира.

Я стал человеком, которого они знают, слышат и которому доверяют. И хотя последний раз я был в Украине еще во времена СССР, связь с украинской аудиторией за эти годы стала очень близкой. Именно поэтому встречи в Шуше с представителями украинской делегации были для меня особенно эмоциональными. Многие журналисты впервые увидели меня не на экране телевизора, а лично.

Они приехали в мою страну, на мою Родину и наша встреча была наполнена настоящими человеческими эмоциями.

За эти годы общения с украинской аудиторией я всегда им повторял одну мысль: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Я говорил украинским зрителям: никто не сможет защитить страну лучше, чем сами граждане этой страны, ее общество и ее государственные институты. Именно поэтому я всегда призывал украинцев к консолидации.

Потому что в самые тяжелые периоды истории именно единство общества становится главным ресурсом государства.

Я часто говорил украинцам: "Смотрите на Азербайджан. Он доказал, что является вашим другом. И берите с него пример". Потому что настоящий друг - это не только тот, кто выражает поддержку. Настоящий друг - это тот, кто своим примером показывает, как можно защищать свои национальные интересы.

Именно поэтому украинские коллеги в Шуше почувствовали не только официальную позицию Азербайджана. Они почувствовали тепло людей. Они увидели страну, которая сама знает, что такое потеря территорий, ожидание возвращения и борьба за свою землю. И для меня было особенно важно видеть, что профессиональная связь, которая возникла за годы телевизионного общения, превратилась в настоящую человеческую связь.

Одним из самых запоминающихся моментов форума стала встреча участников с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, как и годом ранее, задал вопрос: "Что Вы посоветуете Украине и украинцам?"

Ответ Президента Алиева был коротким, но очень сильным: "Никогда не миритесь с оккупацией" и после этого Президент подчеркнул: "Азербайджан поддерживал и всегда будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Эти слова прозвучали особенно весомо именно потому, что были сказаны лидером страны, которая сама прошла через сложный путь восстановления своей территориальной целостности.

Если украинская тема на форуме стала символом солидарности и человеческой близости, то российская тема стала символом столкновения старого восприятия Южного Кавказа с новой реальностью.

Главный вывод, который прозвучал в Шуше: Южный Кавказ изменился и не только касательно политических обстоятельств, но изменилось само понимание государствами региона своего места в мире.

На протяжении долгого времени Россия воспринимала Южный Кавказ как пространство своих особых интересов. Но XXI век принес новую реальность.

Азербайджан, Армения и Грузия - это независимые государства со своими национальными интересами, собственным видением будущего и правом самостоятельно определять свой путь.

И эту реальность необходимо принять всем внешним игрокам, в том числе России.

Во время встречи с Президентом Азербайджана российский журналист Алексей Наумов задал вопрос о перспективах формата "3+3" - Россия, Турция, Иран плюс Азербайджан, Армения и Грузия.

Отвечая на этот вопрос, Президент Алиев подчеркнул главное: за последние годы статус-кво Южного Кавказа изменился фундаментально и тем, кто продолжает смотреть на регион через призму прошлого, необходимо это понять.

Особенно важной стала мысль Президента Алиева о том, что имперский подход к соседним государствам больше не соответствует современному миру.

В XXI веке независимые государства не могут рассматриваться как чья-то зона влияния. Они являются самостоятельными участниками международных отношений. Именно поэтому сегодня главный вопрос заключается не в том, кто хочет сохранить прошлое. Главный вопрос - кто способен принять будущее.

Президент Азербайджана также затронул исторический опыт своей страны, говоря о периодах нахождения Азербайджана в составе Российской империи и Советского Союза и назвал это колониальным захватом и временами советской оккупации.

Он подчеркнул, что последствия этого периода продолжают ощущаться и сегодня - в том числе в вопросах использования природных ресурсов и экологических проблемах, которые стали тяжелым наследием прошлого.

Но главное значение этих слов заключалось не только в оценке истории, они были о будущем, в котором отношения между государствами должны строиться не на наследии империй, а на уважении суверенитета.

Именно поэтому реакция Москвы после форума была столь болезненной.

После выступления Президента Алиева последовала официальная реакция российских властей, а затем в российском информационном пространстве вновь началась, как по команде, анти-азербайджанская истерия.

Но причина этой реакции, на мой взгляд, глубже, чем отдельные заявления.

Речь идет о самом факте появления успешной модели самостоятельной политики на постсоветском пространстве, который Азербайджан сегодня успешно демонстрирует: государство может защищать свои национальные интересы; может сотрудничать с различными центрами силы; может самостоятельно определять свои решения и именно этот пример становится самым сильным аргументом против старых представлений о том, что бывшие советские республики должны оставаться в чьей-то политической орбите.

Для меня как профессора политологии особенно важным был вопрос: что означает сегодня быть средней державой? И во время встречи с Президентом Алиевым я задал ему этот вопрос и его ответ был очень показательным.

Президент подчеркнул, что самое главное - это способность государства защищать свои национальные интересы и не позволять внешним силам влиять на решения страны. Именно в этом заключается главный смысл понятия "средняя держава".

Средняя держава - это не страна, которая стремится стать великой державой. Это страна, которая обладает достаточной силой, чтобы самостоятельно определять свою политику и для этого необходимы: сильная экономика, современная инфраструктура, обороноспособность, активная дипломатия, политическая стабильность.

Но все эти элементы становятся настоящей силой только тогда, когда государство имеет возможность самостоятельно использовать их в своих интересах и именно этот путь демонстрирует современный Азербайджан.

Еще недавно нашу страну многие воспринимали прежде всего через призму Карабахского конфликта, но сегодня ее воспринимают иначе: как энергетического партнера, как важный транспортный узел, как самостоятельного дипломатического игрока, как одного из ключевых лидеров Южного Кавказа.

Особенно показательно, что роль Азербайджана сегодня признается различными центрами силы: на Востоке и на Западе, на Севере и на Юге. Потому что современная политика средней державы заключается не в выборе одного направления, а в способности взаимодействовать с разными партнерами, сохраняя собственную самостоятельность.

Четыре форума в Шуше стали четырьмя этапами одного пути: возвращение, восстановление, развитие, признание новой роли.

Я видел Шушу в разные периоды. Я видел город, который только начинал новый этап и я увидел город, который сегодня принимает представителей десятков стран мира и становится площадкой обсуждения глобальных процессов.

Но главное изменение произошло не только в городе Шуша. Главное изменение произошло в самом Азербайджане. Не форум создал новую реальность. Форум только показал ее всему миру.

Сегодня можно по-разному оценивать отдельные политические решения. Можно спорить о конкретных шагах, но невозможно отрицать главное: Азербайджан стал государством, которое само определяет свое место, чью позицию учитывают разные международные игроки. Государством, которое из небольшой страны региона превратилось в среднюю державу.

Однажды Нельсон Мандела сказал: "Всегда кажется невозможным, пока это не сделано".

Еще несколько лет назад трудно было представить, что город Шуша станет площадкой международного диалога такого масштаба и что Азербайджан, которую многие привыкли оценивать через призму конфликта, сегодня будет восприниматься через призму возможностей, но история именно так и развивается и то, что вчера казалось невозможным, сегодня становится новой реальностью.

Я уезжал из города Шуша с главным ощущением того, что стал участником не просто форума, а свидетелем исторического перехода моей Родины от этапа восстановления к этапу нового международного позиционирования и главный вывод остается прежним: не форум изменился. Изменился Азербайджан, а Шуша стала местом, где весь мир увидел эти изменения и пожалуй, главный урок Международного Форума в городе Шуша заключается в простой истине:

В XXI веке побеждает не тот, кто требует признания своей роли. Побеждает тот, чья роль становится очевидной для всего мира".