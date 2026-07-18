Армянская диаспора вспомнила, что тоже существует - и устроила спам

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о спаме, устроенном представителями армянской диаспоры.

Day.Az представляет публикацию:

После того, как в Армении ввели "ценз оседлости" для живущих за рубежом граждан - фактически запретили им голосовать на выборах, если они не живут в Армении постоянно - реваншисты долго думали, чем ответить. И придумали.

Устроили спам: десятки, если не сотни живущих за границами Армении оппозиционеров стали массово закидывать армянские и даже международные суды исками, в которых требуют не лишать их права определять будущее страны, в которой они давно не живут.

Логика "железная" - налоги не платим, последствия "выбора" расхлебывают другие, но голосовать мы будем. Ага, как же.

Что-то у армянских реваншистов стала сдавать фантазия. Раньше они придумывали в диаспоре трюки похитрее и получше, а сейчас как-то очень топорно и наивно стали работать.

Куда делись ваши режиссеры и спонсоры, ребят? Варданян ладно, сидит. А что с Самвелом? Деньги кончились что ли?