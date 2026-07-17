Азербайджанские жертвы минного террора: о чем важно напоминать всему миру - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Даже спустя почти шесть лет после окончания 44-дневной войны Азербайджан продолжает сталкиваться с одной из наиболее сложных гуманитарных проблем послевоенного периода - масштабным загрязнением освобожденных территорий минами и другими взрывоопасными предметами. Да, несмотря на прекращение активных боевых действий в ноябре 2020 года, опасность для мирного азербайджанского населения не исчезла. Напротив, процесс возвращения людей, восстановления инфраструктуры и реализации программы "Великого возвращения" сопровождается постоянной необходимостью проведения масштабных операций по гуманитарному разминированию.

По данным Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), с момента окончания войны жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов стали 422 человека. Из них 73 человека погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести. Эта статистика демонстрирует, что даже после прекращения боевых действий опасность продолжает ежедневно угрожать жизни людей. Среди пострадавших - не только военнослужащие и сотрудники специальных служб, но и гражданские лица, строители, сотрудники государственных организаций, журналисты и жители, возвращающиеся на освобожденные территории.

По сей день Азербайджан реализует одну из крупнейших программ гуманитарного разминирования в регионе. По словам председателя правления ANAMA Вугара Сулейманова, после ноября 2020 года на освобожденных территориях очищено более 287 тысяч гектаров земли. За это время обнаружено и обезврежено свыше 255 тысяч взрывоопасных предметов, включая более 42 тысяч противопехотных мин, почти 24 тысячи противотанковых мин и около 189 тысяч других боеприпасов.

Эти цифры позволяют представить масштаб проблемы. Каждая обнаруженная мина означает потенциально спасенную человеческую жизнь, однако одновременно они свидетельствуют о том, насколько значительными остаются объемы загрязнения территории. Особое внимание привлекает вопрос карт минных полей.

В 2021 году Армения передала Азербайджану более 900 формуляров минных полей. Однако, как заявил Вугар Сулейманов, проведенный специалистами анализ показал, что содержащаяся в них информация соответствовала фактической обстановке лишь примерно на 25%. По его словам, координаты, расположение опорных точек и другие обязательные технические сведения во многих случаях оказались неточными или непригодными для практического использования. Понятно, что подобная ситуация существенно осложняет работу саперов.

При гуманитарном разминировании каждая неточность означает необходимость повторного обследования территории, применения дополнительных технических средств, увеличения времени проведения операций и сохранения повышенного риска для специалистов. Недостаточно просто обнаружить мину. Необходимо провести инженерную разведку местности, проверить каждый квадратный метр земли, использовать специальные машины, кинологические расчеты, современные детекторы и ручной поиск. После этого требуется официально подтвердить безопасность очищенной территории.

Именно поэтому очистка сотен тысяч гектаров требует огромных финансовых ресурсов и занимает годы. И проблема касается не только Карабаха и Восточного Зангезура. Масштабные работы ведутся и на территориях Газахского района, возвращенных Азербайджану. Здесь операции по разминированию начались после восстановления контроля над соответствующими участками государственной границы. Уже очищены сотни гектаров территории, обнаружены более тысячи противопехотных мин, сотни других взрывоопасных предметов и десятки противотанковых мин.

Это свидетельствует о том, что проблема минного загрязнения имеет значительно более широкий географический масштаб, чем принято считать.Азербайджан неоднократно поднимал минную проблему на международных площадках, называя ее одним из ключевых гуманитарных вызовов послевоенного периода. Власти нашей страны также заявляют о необходимости расширения международного сотрудничества в сфере разминирования, обмена технологиями и привлечения дополнительной технической помощи.

В частности, ANAMA объявила о планах проведения новой международной конференции по минной проблематике. При этом международные эксперты также относят Азербайджан к числу государств, наиболее серьезно затронутых последствиями минного загрязнения. По различным оценкам, очистка всех загрязненных территорий может занять многие годы и потребовать значительных финансовых ресурсов.

Но дело, конечно же, далеко не только в финансовых затратах, которые несет Азербайджан, до сих пор борясь с последствиями оккупации своих земель со стороны Армении. Я выше привел статистику жертв минного террора. О ней нужно регулярно напоминать не только официальному Еревану, но и всем тем политикам из разных стран мира, которые до сих пор имеют наглость в чем-то обвинять Азербайджан. В первую очередь, эту статистику нужно привести про-армянским депутатам Европарламента. Указав на то, что этих жертв с нашей стороны могло быть намного меньше, если бы власти Армении передали Азербайджану точные карты минных полей. И этот момент, кстати, нужно учитывать, рассуждая на тему того, можно ли в целом доверять обещаниям официального Еревана выполнить все взятые на себя обязательства , необходимые для подписания мирного договора.