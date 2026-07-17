https://news.day.az/world/1848759.html КСИР нанес удар по судну под флагом Таиланда - ВИДЕО Военно-морские силы КСИР нанесли удар по судну под флагом Таиланда. Как передает Day.Az со ссылкой на Tasnim, судно попыталось пройти через Ормузский пролив без необходимого разрешения.
КСИР нанес удар по судну под флагом Таиланда - ВИДЕО
Военно-морские силы КСИР нанесли удар по судну под флагом Таиланда.
Как передает Day.Az со ссылкой на Tasnim, судно попыталось пройти через Ормузский пролив без необходимого разрешения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре