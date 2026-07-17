Погиб военнослужащий азербайджанской армии - ФОТО

Военнослужащий азербайджанской армии погиб во время учений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, военнослужащий Алекбер Ризван оглу Гулиев погиб в результате нераскрытия парашюта во время учебных прыжков.

Сегодня его похоронили в родном селе Алиабад Билясуварского района.