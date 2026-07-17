https://news.day.az/society/1848758.html Погиб военнослужащий азербайджанской армии - ФОТО Военнослужащий азербайджанской армии погиб во время учений. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, военнослужащий Алекбер Ризван оглу Гулиев погиб в результате нераскрытия парашюта во время учебных прыжков. Сегодня его похоронили в родном селе Алиабад Билясуварского района.
Погиб военнослужащий азербайджанской армии - ФОТО
Военнослужащий азербайджанской армии погиб во время учений.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, военнослужащий Алекбер Ризван оглу Гулиев погиб в результате нераскрытия парашюта во время учебных прыжков.
Сегодня его похоронили в родном селе Алиабад Билясуварского района.
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