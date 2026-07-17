США наращивают силы для атаки на Иран

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Израиль о планах направить в регион десятки дополнительных американских самолетов-заправщиков на фоне обсуждения возможного расширения военной операции против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, окончательное решение пока не принято, однако американские чиновники не исключают, что эскалация может произойти уже в ближайшие дни.

Как отмечает Axios, среди рассматриваемых вариантов - удары по объектам иранской инфраструктуры, новые атаки на ядерные объекты, а также по подземному комплексу Пикаксе, который, по данным источников, может использоваться в рамках ядерной программы Ирана.