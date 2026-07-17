https://news.day.az/world/1848744.html США наращивают силы для атаки на Иран Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Израиль о планах направить в регион десятки дополнительных американских самолетов-заправщиков на фоне обсуждения возможного расширения военной операции против Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

США наращивают силы для атаки на Иран

В мире, 17 июля 2026 21:05 (UTC +04:00) 753
США наращивают силы для атаки на Иран

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Израиль о планах направить в регион десятки дополнительных американских самолетов-заправщиков на фоне обсуждения возможного расширения военной операции против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, окончательное решение пока не принято, однако американские чиновники не исключают, что эскалация может произойти уже в ближайшие дни.

Как отмечает Axios, среди рассматриваемых вариантов - удары по объектам иранской инфраструктуры, новые атаки на ядерные объекты, а также по подземному комплексу Пикаксе, который, по данным источников, может использоваться в рамках ядерной программы Ирана.

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