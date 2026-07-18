https://news.day.az/unusual/1848770.html Анимированная версия известного произведения искусства - ВИДЕО В сети набирает популярность анимированная версия знаменитой литографии "Относительность" нидерландского художника Мориса Корнелиса Эшера, впервые опубликованной в декабре 1953 года. Как передает Day.Az, на культовом произведении изображен фантастический мир, где привычные законы гравитации не действуют.
Анимированная версия известного произведения искусства - ВИДЕО
В сети набирает популярность анимированная версия знаменитой литографии "Относительность" нидерландского художника Мориса Корнелиса Эшера, впервые опубликованной в декабре 1953 года.
Как передает Day.Az, на культовом произведении изображен фантастический мир, где привычные законы гравитации не действуют.
Благодаря анимации знаменитая оптическая иллюзия получила новое измерение, позволив зрителям увидеть работу Эшера буквально в движении.
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