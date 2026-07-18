На Apple подали в суд

В США против Apple подали коллективный иск, в котором компанию обвиняют во введении пользователей в заблуждение относительно уровня защиты функции Hide My Email. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иск подал житель Калифорнии Энтони Альварес. По его утверждению, Apple более года знала об уязвимости, которая могла раскрывать реальные адреса электронной почты, скрытые за псевдонимами Hide My Email, однако продолжала продвигать функцию как средство защиты конфиденциальности.

Как отмечает издание, функция Hide My Email позволяет создавать случайные адреса электронной почты, которые пересылают письма на основной почтовый ящик пользователя. Она бесплатно доступна при входе через Sign in with Apple, а расширенная версия входит в подписку iCloud+.

По данным 404 Media, исследователь в области кибербезопасности сообщил Apple о предполагаемой уязвимости в июне 2025 года. Спустя месяц компания подтвердила получение сообщения, однако проблема, как утверждается, не была устранена. В марте 2026 года Apple заявила, что исправила уязвимость, однако исследователь сообщил, что она по-прежнему может быть использована. Позднее компания заявила, что планирует устранить проблему в одном из будущих обновлений безопасности.

В иске утверждается, что истец и другие пользователи приобрели устройства Apple и подписку iCloud+, рассчитывая на обещанный компанией уровень защиты персональных данных. Также в документе говорится, что суммарная стоимость требований предполагаемых участников коллективного иска превышает $5 млн без учета процентов и судебных расходов.

Истец требует признать дело коллективным, взыскать с Apple компенсацию, размер которой должен определить суд, а также обязать компанию устранить уязвимость в Hide My Email либо раскрыть существующие ограничения функции. Apple пока не прокомментировала иск.