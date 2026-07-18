https://news.day.az/world/1848830.html Венесуэла получила доступ к части своих активов в МВФ Венесуэла получила доступ к части своих активов в Международном валютном фонде (МВФ) для восстановления страны после землетрясения. Об этом 18 июля сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес в своем Телеграм-канале, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Венесуэла получила доступ к части своих активов в Международном валютном фонде (МВФ) для восстановления страны после землетрясения. Об этом 18 июля сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес в своем Телеграм-канале, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Венесуэла получила доступ к части своих активов в МВФ
Венесуэла получила доступ к части своих активов в Международном валютном фонде (МВФ) для восстановления страны после землетрясения. Об этом 18 июля сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес в своем Телеграм-канале, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Венесуэла первоначально получила от Международного валютного фонда 346 миллионов долларов из собственных средств, которые будут направлены на восстановление и реконструкцию после трагедии", - написала она.
Средства будут направлены на поддержку пострадавших семей, оставшихся без крыши над головой, и восстановление инфраструктуры.
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