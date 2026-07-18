Венесуэла получила доступ к части своих активов в МВФ

Венесуэла получила доступ к части своих активов в Международном валютном фонде (МВФ) для восстановления страны после землетрясения. Об этом 18 июля сообщила уполномоченный президент Дельси Родригес в своем Телеграм-канале, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.



"Венесуэла первоначально получила от Международного валютного фонда 346 миллионов долларов из собственных средств, которые будут направлены на восстановление и реконструкцию после трагедии", - написала она.



Средства будут направлены на поддержку пострадавших семей, оставшихся без крыши над головой, и восстановление инфраструктуры.

