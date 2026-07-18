https://news.day.az/world/1848690.html Миллиардеры в США переключились с покупки отдельных домов на кварталы Среди миллиардеров в США начал набирать популярность тренд на покупку кварталов вместо домов. Об этом со ссылкой на отчет компании Coldwell Banker сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Миллиардеры в США переключились с покупки отдельных домов на кварталы

В мире, 18 июля 2026 17:11 (UTC +04:00) 823
Миллиардеры в США переключились с покупки отдельных домов на кварталы

Среди миллиардеров в США начал набирать популярность тренд на покупку кварталов вместо домов. Об этом со ссылкой на отчет компании Coldwell Banker сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, сверхбогатые люди стали чаще приобретать не только отдельные виллы, но и соседние участки, чтобы создавать масштабные закрытые резиденции. Соответствующее явление в издании назвали "лэндмаксингом" (landmaxxing), подразумевая под ним стремление максимально расширить свои земельные владения путем покупки дополнительных площадей.

В отчете указано, что "лэндмаксинг" оказался главным двигателем рынка недвижимости премиум-класса. За период с января по май 2026 года количество запросов на покупку элитного жилья в США удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Спрос на участки под застройку подскочил на 97 процентов в годовом выражении, а интерес к частным островам и поместьям увеличился более чем в два раза.

Агент Coldwell Banker Realty Дэнни Херцберг объяснил, что состоятельные клиенты часто скупают соседние земли под жилье для персонала, разбивку садов либо причалы. Так, основатель экологической компании Green For Life Патрик Довиджи год назад заплатил за три участка у воды практически 49 миллионов долларов. Миллиардер планирует возвести на территории спортзал, спа-комплекс и корт для падел-тенниса.

Среди других преимуществ покупки соседних домов агент выделил возможность "отгородиться от соседей" и диверсифицировать собственные накопления. Хецберг уточнил, что в данный момент "лэндмаксинг" пользуется значительно большей популярностью, чем один дом площадью 4 тысячи квадратных метров. "Для одних это вопрос приватности и безопасности. Для других - защита от инфляции", - заключил он.

Известными приверженцами "лэндмаксинга" в газете назвали инвестора-миллиардера Кена Гриффина, владельца Amazon Джеффа Безоса, а также основателя Oracle Ларри Эллисона.

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