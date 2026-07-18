Состоялась церемония очередного выпуска курса водолазов - ФОТО - ВИДЕО

Согласно соответствующему приказу первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии в Военно-морских силах (ВМС) состоялась церемония выпуска "Базового курса водолазов".

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии отметили, что проведение подобных курсов вносит ценный вклад в повышение специальной и боевой подготовки военнослужащих.

Было отмечено, что в ходе курса участники наряду с теоретическими знаниями приобрели практические навыки выполнения подводных технических работ, поиска, подъёма затонувших объектов на поверхность, осмотра подводной части кораблей, а также других водолазных работ.

В завершение участникам, успешно окончившим курс, были вручены сертификаты, была сделана памятная фотография.