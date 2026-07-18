https://news.day.az/economy/1848846.html Баку и Ташкент подписали новые соглашения - курс на промышленную кооперацию Отношения Азербайджана и Узбекистана сегодня входят в число самых динамично развивающихся на всем евразийском пространстве.

Баку и Ташкент подписали новые соглашения - курс на промышленную кооперацию

Экономика, 18 июля 2026 16:50 (UTC +04:00) 5 947
Баку и Ташкент подписали новые соглашения

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Отношения Азербайджана и Узбекистана сегодня входят в число самых динамично развивающихся на всем евразийском пространстве. За последние несколько лет Баку и Ташкент смогли превратить политическое доверие в масштабное экономическое сотрудничество, которое охватывает промышленность, транспорт, энергетику, сельское хозяйство, строительство, инвестиции и совместное производство.

Рабочий визит министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Узбекистан стал очередным подтверждением того, что партнерство двух стран продолжает набирать обороты. Программа визита оказалась насыщенной. В Ташкенте состоялись 15-е заседание Совместной межправительственной комиссии, встречи с руководством страны и подписание новых соглашений, которые открывают дополнительные возможности для бизнеса и инвесторов.

Азербайджан и Узбекистан подписали документы о расширении сотрудничества - ФОТО

Азербайджан и Узбекистан подписали документы о расширении сотрудничества - ФОТО

За каждым таким визитом сегодня стоят уже не декларации о намерениях, а конкретные проекты, предприятия, инвестиции и новые производственные цепочки. Именно поэтому азербайджано-узбекское сотрудничество постепенно становится одним из ключевых факторов экономического развития всего региона.

Главным политическим событием визита стала встреча Микаила Джаббарова с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Во время встречи особо подчеркивалось, что благодаря политической воле глав государств отношения двух стран вышли на качественно новый уровень. Именно регулярные контакты Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева за последние годы стали главным двигателем двустороннего сотрудничества.

Сегодня Азербайджан и Узбекистан связывает стратегическое партнерство, которое развивается одновременно сразу по нескольким направлениям - от торговли и инвестиций до транспорта, промышленности и цифровой экономики.

Ключевым мероприятием визита стало 15-е заседание Совместной межправительственной комиссии под председательством министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова.

Повестка оказалась максимально широкой. Стороны подробно рассмотрели состояние двусторонних экономических отношений и обсудили перспективы их расширения в торговле, инвестициях, промышленности, энергетике, транспорте и логистике.

Особое внимание было уделено формированию новых производственных цепочек между Южным Кавказом и Центральной Азией. Именно такой формат сотрудничества сегодня становится одним из самых востребованных в условиях меняющейся мировой экономики.

Еще несколько лет назад взаимодействие двух стран строилось преимущественно вокруг торговли. Сегодня речь уже идет о совместном производстве продукции, создании предприятий и реализации крупных инвестиционных проектов.

Отдельной темой переговоров стало развитие транспортно-логистического сотрудничества в рамках Среднего коридора. Для обеих стран этот маршрут имеет стратегическое значение.

Азербайджан является ключевым логистическим узлом между Европой и Азией. Через территорию страны проходят железнодорожные, автомобильные и морские маршруты, соединяющие Центральную Азию с европейскими рынками.

Узбекистан, в свою очередь, получает возможность значительно расширить экспорт своей продукции через Каспийское море и далее в Европу.

По данным Всемирного банка, к 2030 году объем перевозок по Среднему коридору может утроиться и достичь около 11 миллионов тонн ежегодно. Именно поэтому Баку и Ташкент сегодня активно инвестируют в развитие транспортной инфраструктуры.

Азербайджан модернизировал Бакинский международный морской торговый порт, расширяет железнодорожную сеть и увеличивает пропускную способность линии Баку-Тбилиси-Карс. Узбекистан также активно развивает железнодорожную инфраструктуру и экспортные маршруты на западном направлении.

Одним из главных результатов последних лет стало создание Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании. Компания была учреждена в 2023 году с уставным капиталом 500 миллионов долларов, сформированным на паритетной основе. Ее задача - финансирование перспективных совместных проектов в различных секторах экономики.

Во время заседания межправительственной комиссии стороны вновь подчеркнули важную роль инвестиционной компании как одного из основных инструментов развития двустороннего сотрудничества. Фактически сегодня она становится площадкой, через которую реализуются многие совместные инициативы.

Одним из наиболее заметных итогов визита стало подписание меморандума между AzerGold, компанией Uzbekgeologorazvedka и Азербайджано-Узбекской инвестиционной компанией.

Документ предусматривает создание трехстороннего совместного предприятия в сфере геологоразведки. Планируется проведение геологоразведочных работ на перспективных участках в Узбекистане с последующей подготовкой инвестиционных проектов для промышленного освоения месторождений.

Для Азербайджана этот проект открывает новое направление международной деятельности национальной горнодобывающей отрасли, а для Узбекистана - дополнительные инвестиции, современные технологии и опыт азербайджанских специалистов.

Цифры подтверждают, что политические заявления о партнерстве подкреплены реальной экономической динамикой. По итогам 2025 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном приблизился к 300 миллионам долларов, увеличившись почти вдвое по сравнению с несколькими годами ранее. При этом правительства двух стран поставили задачу в среднесрочной перспективе довести взаимную торговлю до 1 миллиарда долларов.

Рост обеспечивается сразу по нескольким направлениям: расширение промышленной кооперации; увеличение поставок сельхозпродукции; развитие машиностроения; совместные инвестиционные проекты; активизация логистики по Среднему коридору.

Сегодня в Азербайджане работают десятки предприятий с узбекским капиталом, а азербайджанские компании активно участвуют в реализации проектов на территории Узбекистана.

Одной из самых успешных моделей сотрудничества стало промышленное партнерство.

Яркий пример - автомобильный завод в Гаджигабуле, где организована сборка автомобилей узбекского бренда Chevrolet. Предприятие постепенно увеличивает объемы производства и ориентируется как на внутренний рынок Азербайджана, так и на экспорт.

Кроме того, развивается сотрудничество в текстильной промышленности, строительстве, производстве стройматериалов, аграрном секторе и пищевой промышленности.

Все чаще компании двух стран создают совместные предприятия, которые работают сразу на рынки нескольких государств.

Азербайджан и Центральная Азия: стратегический тандем новой Евразии

Азербайджан и Центральная Азия: стратегический тандем новой Евразии

Визит министра экономики Азербайджана в Узбекистан показал, насколько существенно изменился характер отношений между двумя странами. Сегодня Баку и Ташкент совместно формируют экономическое пространство, которое связывает Южный Кавказ и Центральную Азию, расширяет транспортные маршруты, запускает новые производства и привлекает инвестиции.

Подписанные в Ташкенте документы, договоренности в сфере геологоразведки, развитие Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании, новые проекты в промышленности и логистике подтверждают, что сотрудничество продолжает наполняться конкретным содержанием.

Азербайджан и Узбекистан уже стали одними из самых близких экономических партнеров в регионе. Темпы развития отношений показывают, что нынешний этап - лишь начало более масштабной кооперации. По мере расширения Среднего коридора, запуска новых совместных производств и роста взаимных инвестиций значение этого партнерства для всей Евразии будет только усиливаться.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#АЗЕРБАЙДЖАН #УЗБЕКИСТАН
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 18:00 (UTC+04), Спорт 0
Milli Məclisin iclasında nələr müzakirə ediləcək? 17:50 (UTC+04), Azərbaycanca 176
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 17:49 (UTC+04), Экономика 194
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 17:37 (UTC+04), В мире 261
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 17:30 (UTC+04), Политика 1 720
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 157
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 17:17 (UTC+04), Культура 404
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 17:06 (UTC+04), Политика 346
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 357
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 17:00 (UTC+04), Экономика 373
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 16:46 (UTC+04), В мире 381
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 16:33 (UTC+04), Политика 574
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 16:29 (UTC+04), В мире 425
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 421
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 16:23 (UTC+04), Политика 5 660
Дело Али Керимли направлено в суд 16:17 (UTC+04), Общество 611
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 408
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 16:10 (UTC+04), Общество 389
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 16:03 (UTC+04), В мире 426
Volvo массово уволит сотрудников 15:51 (UTC+04), Автоновости 394
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 454
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 15:43 (UTC+04), Спорт 389
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 8 035
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 15:20 (UTC+04), Экономика 793
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 15:07 (UTC+04), Общество 474
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 15:00 (UTC+04), Культура 433
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 555
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 14:52 (UTC+04), Экономика 511
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 14:47 (UTC+04), Общество 469
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 14:44 (UTC+04), В мире 949
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 14:40 (UTC+04), Общество 5 606
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 14:23 (UTC+04), Экономика 528
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 459
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 14:17 (UTC+04), Культура 443
Индия поблагодарила Азербайджан 14:01 (UTC+04), Политика 4 974
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 13:54 (UTC+04), Политика 556
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 13:45 (UTC+04), Культура 530
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 13:41 (UTC+04), Политика 578
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 13:39 (UTC+04), Экономика 589
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 13:36 (UTC+04), Политика 597
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 13:35 (UTC+04), Автоновости 495
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 13:32 (UTC+04), В мире 1 149
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 13:24 (UTC+04), Политика 1 128
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 13:18 (UTC+04), Общество 494
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 13:05 (UTC+04), Общество 535
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 12:58 (UTC+04), Спорт 462
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 12:50 (UTC+04), Спорт 467
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 7 912
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 532
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 12:34 (UTC+04), Общество 812
В Баку появится новая станция метро 12:25 (UTC+04), Общество 7 565
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 12:22 (UTC+04), Общество 475
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 12:20 (UTC+04), Общество 512
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 12:16 (UTC+04), Политика 8 152
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 12:14 (UTC+04), Общество 592
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), В мире 666
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 509
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 595
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 11:38 (UTC+04), Спорт 481
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 11:31 (UTC+04), Общество 463
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 11:28 (UTC+04), В мире 1 373
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 11:21 (UTC+04), Общество 3 808
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 11:19 (UTC+04), Общество 1 348
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 11:16 (UTC+04), Экономика 1 487
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 129
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 11:10 (UTC+04), Экономика 714
Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям? 11:04 (UTC+04), Общество 535
İlkin ödənişsiz ev sahibi olmaq mümkündürmü? - Yeni qaydalar fürsət YARADIR - VİDEO 10:53 (UTC+04), Azərbaycanca 671
В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике 10:50 (UTC+04), Общество 1 236
Сыну Кочаряна продлили арест 10:43 (UTC+04), В мире 677
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:40 (UTC+04), Туризм
Азербайджан первым использовал ковровые мотивы в дизайне банкнот - Эльдар Микаилзаде - ИНТЕРВЬЮ 10:22 (UTC+04), Культура 536
Арсен Венгер в Баку 10:14 (UTC+04), Спорт 640
Трамп требует себе третий срок 10:05 (UTC+04), В мире 769
Си Цзиньпин озвучил 5 программных приоритетов Китая 10:02 (UTC+04), В мире 1 607
В Азербайджане раскрыли бюджетные приоритеты на 2027 год 09:55 (UTC+04), Экономика 6 923
TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева 09:50 (UTC+04), Политика 6 517
Классическое наследие Азербайджана - Назим Аливердибеков и Мамед Гулиев - ФОТО 09:41 (UTC+04), Культура 514
В Ашхабаде проходит заключительный день конференции и выставки OGT 2026 - ФОТО 09:28 (UTC+04), Экономика 1 639
SpaceX начала переговоры о доступе к десяткам тысяч вышек связи 09:21 (UTC+04), Наука и технологии 517
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Арда Гюлер продлил контракт с "Реалом" 09:00 (UTC+04), Спорт 552
DCO поможет Азербайджану привлечь инвестиции в цифровую экономику 08:52 (UTC+04), Экономика 784
Вниманию водителей: на этих дорогах Баку пробки - СПИСОК 08:40 (UTC+04), Общество 1 542
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО 08:28 (UTC+04), В мире 1 912
Natiq Məmmədov – dövlətə və xalqa xidmətlə keçən 70 il 08:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 216
Детям приходится идти 12 километров до школы - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Общество 645
Армянская оппозиция все еще надеется «достать» Баку через СОР17 - о клоунаде в Ереване 08:00 (UTC+04), Политика 6 098
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В этом поселке снизились цены на квартиры - ВИДЕО 06:27 (UTC+04), Общество 1 518
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:10 (UTC+04), Общество
Назван способ спасти данные на смартфоне 04:17 (UTC+04), Наука и технологии 683
В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света 03:21 (UTC+04), Общество 2 566
Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО 02:10 (UTC+04), Культура 702
Гороскоп на 23 октября - для каждого знака зодиака 01:27 (UTC+04), Это интересно 866
Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО 01:01 (UTC+04), Политика 1 234
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы 00:25 (UTC+04), Политика 1 182
Хроника Победы (23.10.2020): Противник потерял контроль над войсками - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 265
В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК 22 октября 23:43 (UTC+04), Общество 7 203
В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ 22 октября 23:20 (UTC+04), Общество 851
В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 г. 22 октября 23:00 (UTC+04), Экономика 3 276
Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ 22 октября 22:46 (UTC+04), Общество 1 839
Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22 октября 22:30 (UTC+04), Политика 6 340
Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях 22 октября 22:15 (UTC+04), Общество 732
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы 22 октября 22:02 (UTC+04), Спорт 833
Иран выделит $20 млрд на импорт продукции 22 октября 21:46 (UTC+04), В мире 1 313
Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован 22 октября 21:31 (UTC+04), Общество 2 909
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции 22 октября 21:15 (UTC+04), В мире 1 310
Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане 22 октября 21:01 (UTC+04), Спорт 5 611
Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 22 октября 20:45 (UTC+04), Политика 6 576
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 22 октября 20:35 (UTC+04), Это интересно 789
BMW запустил программу добровольного увольнения 22 октября 20:20 (UTC+04), Автоновости 770
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 22 октября 20:01 (UTC+04), Спорт 867
В Китае произошло сильное землетрясение 22 октября 19:42 (UTC+04), В мире 1 454
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 22 октября 19:24 (UTC+04), Общество 4 094
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 22 октября 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 371
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 октября 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 22 октября 19:04 (UTC+04), Политика 1 465
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 22 октября 19:00 (UTC+04), Политика 8 849
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 22 октября 18:51 (UTC+04), Политика 3 946
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 22 октября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 503
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 22 октября 18:21 (UTC+04), Спорт 846
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 22 октября 18:09 (UTC+04), В мире 1 503
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 22 октября 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 322
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 22 октября 17:56 (UTC+04), Экономика 1 474
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 22 октября 17:48 (UTC+04), Экономика 1 447
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 22 октября 17:43 (UTC+04), Общество 925
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 22 октября 17:38 (UTC+04), В мире 1 456
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 22 октября 17:31 (UTC+04), Экономика 1 439
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 22 октября 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 486
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 22 октября 17:24 (UTC+04), Экономика 1 438
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 22 октября 17:18 (UTC+04), В мире 4 101
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 22 октября 17:08 (UTC+04), Спорт 3 392
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 22 октября 17:06 (UTC+04), Общество 668
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 22 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 431
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 22 октября 17:01 (UTC+04), Экономика 4 050
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 22 октября 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 17 960
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 22 октября 16:33 (UTC+04), Общество 1 416
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 22 октября 16:22 (UTC+04), Экономика 1 395
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 22 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 1 387
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 22 октября 16:12 (UTC+04), Экономика 1 442
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 22 октября 16:01 (UTC+04), Общество 769
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 22 октября 15:59 (UTC+04), Экономика 1 469
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 22 октября 15:55 (UTC+04), Политика 11 115
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 22 октября 15:43 (UTC+04), Экономика 1 463
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 22 октября 15:39 (UTC+04), Политика 4 302
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 22 октября 15:37 (UTC+04), Общество 937
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 22 октября 15:29 (UTC+04), Культура 719
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 22 октября 15:13 (UTC+04), Спорт 3 608
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 22 октября 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 444
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 22 октября 15:00 (UTC+04), Общество 3 614
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 22 октября 14:57 (UTC+04), В мире 1 561
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 22 октября 14:53 (UTC+04), Экономика 1 505
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 22 октября 14:49 (UTC+04), Культура 717
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 22 октября 14:47 (UTC+04), Общество 780
Хорошая новость для пользователей метро 22 октября 14:45 (UTC+04), Общество 4 776
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 22 октября 14:43 (UTC+04), Спорт 741
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 22 октября 14:37 (UTC+04), Экономика 1 482
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 22 октября 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 581
Назван максимальный срок службы iPhone 22 октября 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 750
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 22 октября 14:22 (UTC+04), Политика 4 471
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 22 октября 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 501
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 22 октября 14:18 (UTC+04), Политика 8 854
Иран заявил о готовности к затяжной войне 22 октября 14:12 (UTC+04), В мире 1 557
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 22 октября 14:06 (UTC+04), Общество 846
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 22 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 720
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 22 октября 13:57 (UTC+04), Общество 723
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 22 октября 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 530
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 22 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 546
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 22 октября 13:35 (UTC+04), Экономика 1 779
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 22 октября 13:22 (UTC+04), Общество 856
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 22 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 1 533
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 22 октября 13:07 (UTC+04), Политика 1 723
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 22 октября 13:00 (UTC+04), Спорт 3 773
В Баку состоялись первенства Азербайджана по прыжкам на батуте и тамблингу - ФОТО 22 октября 12:54 (UTC+04), Спорт 314
Назван объем исламских финансов в мире 22 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 1 552
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 22 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 583
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 22 октября 12:37 (UTC+04), Общество 1 751
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 22 октября 12:35 (UTC+04), В мире 4 820
Гигантский астероид рухнул в Северное море 22 октября 12:31 (UTC+04), Это интересно 819
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 22 октября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 8 072
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 22 октября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 3 634
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 22 октября 12:21 (UTC+04), В мире 4 802
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 22 октября 12:14 (UTC+04), Общество 6 064
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 6 825
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 4 747
Qubanın iki bələdiyyəsinin adları dəyişdirilib 22 октября 12:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 384
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 22 октября 12:07 (UTC+04), Экономика 1 538
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 22 октября 12:05 (UTC+04), Общество 7 490
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 22 октября 12:02 (UTC+04), Общество 1 872
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 22 октября 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 477
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 22 октября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 541
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 22 октября 11:54 (UTC+04), Автоновости 930
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 22 октября 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 593
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 22 октября 11:48 (UTC+04), Экономика 4 824
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 22 октября 11:40 (UTC+04), Спорт 771
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 22 октября 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 529
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 22 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 7 841
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 22 октября 11:30 (UTC+04), Туризм
В Перу состоялась церемония открытия экспозиции карабахского ковра 22 октября 11:28 (UTC+04), Политика 1 732
Еще новости