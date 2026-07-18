Баку и Ташкент подписали новые соглашения - курс на промышленную кооперацию

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Отношения Азербайджана и Узбекистана сегодня входят в число самых динамично развивающихся на всем евразийском пространстве. За последние несколько лет Баку и Ташкент смогли превратить политическое доверие в масштабное экономическое сотрудничество, которое охватывает промышленность, транспорт, энергетику, сельское хозяйство, строительство, инвестиции и совместное производство.

Рабочий визит министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Узбекистан стал очередным подтверждением того, что партнерство двух стран продолжает набирать обороты. Программа визита оказалась насыщенной. В Ташкенте состоялись 15-е заседание Совместной межправительственной комиссии, встречи с руководством страны и подписание новых соглашений, которые открывают дополнительные возможности для бизнеса и инвесторов.

За каждым таким визитом сегодня стоят уже не декларации о намерениях, а конкретные проекты, предприятия, инвестиции и новые производственные цепочки. Именно поэтому азербайджано-узбекское сотрудничество постепенно становится одним из ключевых факторов экономического развития всего региона.

Главным политическим событием визита стала встреча Микаила Джаббарова с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Во время встречи особо подчеркивалось, что благодаря политической воле глав государств отношения двух стран вышли на качественно новый уровень. Именно регулярные контакты Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева за последние годы стали главным двигателем двустороннего сотрудничества.

Сегодня Азербайджан и Узбекистан связывает стратегическое партнерство, которое развивается одновременно сразу по нескольким направлениям - от торговли и инвестиций до транспорта, промышленности и цифровой экономики.

Ключевым мероприятием визита стало 15-е заседание Совместной межправительственной комиссии под председательством министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова.

Повестка оказалась максимально широкой. Стороны подробно рассмотрели состояние двусторонних экономических отношений и обсудили перспективы их расширения в торговле, инвестициях, промышленности, энергетике, транспорте и логистике.

Особое внимание было уделено формированию новых производственных цепочек между Южным Кавказом и Центральной Азией. Именно такой формат сотрудничества сегодня становится одним из самых востребованных в условиях меняющейся мировой экономики.

Еще несколько лет назад взаимодействие двух стран строилось преимущественно вокруг торговли. Сегодня речь уже идет о совместном производстве продукции, создании предприятий и реализации крупных инвестиционных проектов.

Отдельной темой переговоров стало развитие транспортно-логистического сотрудничества в рамках Среднего коридора. Для обеих стран этот маршрут имеет стратегическое значение.

Азербайджан является ключевым логистическим узлом между Европой и Азией. Через территорию страны проходят железнодорожные, автомобильные и морские маршруты, соединяющие Центральную Азию с европейскими рынками.

Узбекистан, в свою очередь, получает возможность значительно расширить экспорт своей продукции через Каспийское море и далее в Европу.

По данным Всемирного банка, к 2030 году объем перевозок по Среднему коридору может утроиться и достичь около 11 миллионов тонн ежегодно. Именно поэтому Баку и Ташкент сегодня активно инвестируют в развитие транспортной инфраструктуры.

Азербайджан модернизировал Бакинский международный морской торговый порт, расширяет железнодорожную сеть и увеличивает пропускную способность линии Баку-Тбилиси-Карс. Узбекистан также активно развивает железнодорожную инфраструктуру и экспортные маршруты на западном направлении.

Одним из главных результатов последних лет стало создание Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании. Компания была учреждена в 2023 году с уставным капиталом 500 миллионов долларов, сформированным на паритетной основе. Ее задача - финансирование перспективных совместных проектов в различных секторах экономики.

Во время заседания межправительственной комиссии стороны вновь подчеркнули важную роль инвестиционной компании как одного из основных инструментов развития двустороннего сотрудничества. Фактически сегодня она становится площадкой, через которую реализуются многие совместные инициативы.

Одним из наиболее заметных итогов визита стало подписание меморандума между AzerGold, компанией Uzbekgeologorazvedka и Азербайджано-Узбекской инвестиционной компанией.

Документ предусматривает создание трехстороннего совместного предприятия в сфере геологоразведки. Планируется проведение геологоразведочных работ на перспективных участках в Узбекистане с последующей подготовкой инвестиционных проектов для промышленного освоения месторождений.

Для Азербайджана этот проект открывает новое направление международной деятельности национальной горнодобывающей отрасли, а для Узбекистана - дополнительные инвестиции, современные технологии и опыт азербайджанских специалистов.

Цифры подтверждают, что политические заявления о партнерстве подкреплены реальной экономической динамикой. По итогам 2025 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном приблизился к 300 миллионам долларов, увеличившись почти вдвое по сравнению с несколькими годами ранее. При этом правительства двух стран поставили задачу в среднесрочной перспективе довести взаимную торговлю до 1 миллиарда долларов.

Рост обеспечивается сразу по нескольким направлениям: расширение промышленной кооперации; увеличение поставок сельхозпродукции; развитие машиностроения; совместные инвестиционные проекты; активизация логистики по Среднему коридору.

Сегодня в Азербайджане работают десятки предприятий с узбекским капиталом, а азербайджанские компании активно участвуют в реализации проектов на территории Узбекистана.

Одной из самых успешных моделей сотрудничества стало промышленное партнерство.

Яркий пример - автомобильный завод в Гаджигабуле, где организована сборка автомобилей узбекского бренда Chevrolet. Предприятие постепенно увеличивает объемы производства и ориентируется как на внутренний рынок Азербайджана, так и на экспорт.

Кроме того, развивается сотрудничество в текстильной промышленности, строительстве, производстве стройматериалов, аграрном секторе и пищевой промышленности.

Все чаще компании двух стран создают совместные предприятия, которые работают сразу на рынки нескольких государств.

Визит министра экономики Азербайджана в Узбекистан показал, насколько существенно изменился характер отношений между двумя странами. Сегодня Баку и Ташкент совместно формируют экономическое пространство, которое связывает Южный Кавказ и Центральную Азию, расширяет транспортные маршруты, запускает новые производства и привлекает инвестиции.

Подписанные в Ташкенте документы, договоренности в сфере геологоразведки, развитие Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании, новые проекты в промышленности и логистике подтверждают, что сотрудничество продолжает наполняться конкретным содержанием.

Азербайджан и Узбекистан уже стали одними из самых близких экономических партнеров в регионе. Темпы развития отношений показывают, что нынешний этап - лишь начало более масштабной кооперации. По мере расширения Среднего коридора, запуска новых совместных производств и роста взаимных инвестиций значение этого партнерства для всей Евразии будет только усиливаться.