https://news.day.az/society/1848815.html

С начала года более 20 тысячам граждан назначили пенсию по возрасту

В январе-июне текущего года 20 247 жителям Азербайджана пенсия по возрасту была назначена в проактивном порядке. Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный фонд социальной защиты (DSMF), действующий при Министерстве труда и социальной защиты населения. По данным фонда, 54,64% получателей составили мужчины, 45,36% - женщины.