Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-26 градусов тепла, днем - 29-33 градуса. Атмосферное давление ожидается на уровне 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана также прогнозируется преимущественно сухая погода. Однако в отдельных горных и предгорных районах временами возможны дожди. Местами осадки могут быть кратковременными, но интенсивными, ожидаются грозы и возможен град. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 22-26 градусов, днем - 33-38 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 13-18 градусов, днем - 23-28 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az