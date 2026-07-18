https://news.day.az/world/1848808.html Стало известно об атаке на консульство США в Ираке Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшихся атаковать консульство США в иракском Эрбиле. Об этом сообщает иракское агентство Shafaq News со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Стало известно об атаке на консульство США в Ираке
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшихся атаковать консульство США в иракском Эрбиле. Об этом сообщает иракское агентство Shafaq News со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Четыре беспилотника, пытавшихся атаковать американское консульство в городе Эрбиль, были сбиты", - сказано в сообщении.
Отмечается, что дроны были уничтожены системами ПВО международного аэропорта Эрбиля.
Ранее мы сообщали, что США завершили очередную серию ударов по Ирану.
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