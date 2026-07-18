В Германии заявили о высокой угрозе терактов в стране

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил о высоком уровне угрозы атак на немецкую инфраструктуру, а также на отдельных лиц и учреждения. Об этом пишет Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"... в Германии в любой момент нельзя исключать риск терактов", - отметил министр, подчеркнув, что об этом свидетельствуют данные разведки.

По словам Добриндта, правоохранителям уже удалось предотвратить теракт, подготовленный так называемыми "одноразовыми агентами" с использованием взрывчатки.

Для противодействия угрозам власти Германии планируют модернизировать законодательство, наделив органы контрразведки оперативными возможностями спецслужб.