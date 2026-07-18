https://news.day.az/world/1848825.html В Турции задержали 119 подозреваемых в связях с ИГИЛ - ВИДЕО В Турции сотрудники правоохранительных органов провели масштабную операцию против террористической организации ИГИЛ, в ходе которой были задержаны 119 человек, подозреваемых в связях с группировкой. Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел Турции. Операции одновременно прошли в 30 провинциях страны.
В Турции задержали 119 подозреваемых в связях с ИГИЛ - ВИДЕО
В Турции сотрудники правоохранительных органов провели масштабную операцию против террористической организации ИГИЛ, в ходе которой были задержаны 119 человек, подозреваемых в связях с группировкой.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел Турции.
Операции одновременно прошли в 30 провинциях страны.
По данным ведомства, задержанные занимались распространением пропаганды ИГИЛ через социальные сети, а также оказывали финансовую поддержку террористической организации, используя так называемые благотворительные фонды.
В МВД Турции подчеркнули, что борьба с терроризмом продолжается по всей стране.
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