В Турции задержали 119 подозреваемых в связях с ИГИЛ - ВИДЕО

В Турции сотрудники правоохранительных органов провели масштабную операцию против террористической организации ИГИЛ, в ходе которой были задержаны 119 человек, подозреваемых в связях с группировкой.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство внутренних дел Турции.

Операции одновременно прошли в 30 провинциях страны.

По данным ведомства, задержанные занимались распространением пропаганды ИГИЛ через социальные сети, а также оказывали финансовую поддержку террористической организации, используя так называемые благотворительные фонды.

В МВД Турции подчеркнули, что борьба с терроризмом продолжается по всей стране.