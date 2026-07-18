Американские удары отрезали стратегический город Ирана от остальной страны - СМИ

Серия ударов армии США по мостам и железнодорожной инфраструктуре, ведущим в иранский портовый город Бендер-Аббас, фактически изолировала его от остальной территории страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, Бендер-Аббас с населением около 500 тысяч человек является одним из ключевых логистических центров Ирана. До начала войны через этот порт проходило до половины внешнеторговых грузов страны.

Отмечается, что в Бендер-Аббасе также расположена одна из важнейших военно-морских баз Ирана, обеспечивающая значительную часть операций Тегерана в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что США нанесли серию ударов по объектам транспортной инфраструктуры и военного назначения на территории Ирана.