https://news.day.az/sport/1848904.html Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на Открытом кубке Беларуси по плаванию Член сборной Азербайджана Фатима Алкеремова заняла 3-е место на Открытом кубке Беларуси по плаванию, который проходил в Минске. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наша спортсменка преодолела дистанцию 400 метров комплексным плаванием за 5:11.93 и завоевала бронзовую медаль.
На дистанции 100 метров брассом Фатиме удалось улучшить свой личный рекорд.
Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на Открытом кубке Беларуси по плаванию
Член сборной Азербайджана Фатима Алкеремова заняла 3-е место на Открытом кубке Беларуси по плаванию, который проходил в Минске.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наша спортсменка преодолела дистанцию 400 метров комплексным плаванием за 5:11.93 и завоевала бронзовую медаль.
На дистанции 100 метров брассом Фатиме удалось улучшить свой личный рекорд.
Текущий результат: 1:17.41
Предыдущий лучший результат: 1:17.50
Отметим, что турнир проходил с 14 по 18 июля. Нашу страну представляла Фатима Алькерамова. Тренер - Яна Хасьянова.
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