Почему инвесторы все чаще выбирают Азербайджан? - ОБЗОР от Azernews

Автор: Ульвия Поладова

Азербайджан вступает в важный этап экономической трансформации. На протяжении десятилетий развитие экономики страны было тесно связано с ее нефтегазовыми ресурсами, которые сыграли решающую роль в формировании национального благосостояния, модернизации инфраструктуры и укреплении позиций Азербайджана на региональных и мировых энергетических рынках. Однако сегодня экономические приоритеты страны меняются. Азербайджан переходит к более диверсифицированной модели экономики, где энергетика остается стратегическим преимуществом, но дополняется новыми драйверами роста - возобновляемой энергетикой, логистикой, технологиями, сельским хозяйством, туризмом и промышленностью.

Последние экономические показатели свидетельствуют о силе и устойчивости азербайджанской экономики. Согласно официальным данным, в январе-июне 2026 года объем инвестиций в экономику Азербайджана достиг 9,295 млрд манатов (5,47 млрд долларов США), что на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Такой рост отражает сохраняющееся доверие к экономическому потенциалу страны и ее способность привлекать капитал даже в условиях высокой глобальной конкуренции за инвестиции.

Одной из ключевых тенденций остается продолжающаяся диверсификация экономики. Несмотря на то, что нефтегазовый сектор по-прежнему играет важную роль, правительство последовательно развивает ненефтяные отрасли. За первое полугодие 2026 года инвестиции в ненефтяной сектор составили 6,132 млрд манатов (около 3,61 млрд долларов США). Хотя этот показатель оказался на 5,5% ниже уровня прошлого года, именно ненефтяной сектор остается главным двигателем будущего экономического роста страны.

Для международных инвесторов этот переход открывает широкие возможности. Опыт показывает, что государства, успешно диверсифицирующие свои экономики, становятся более устойчивыми, конкурентоспособными и привлекательными для иностранного капитала. Стратегия Азербайджана направлена не просто на увеличение объемов производства, а на формирование масштабной экономической экосистемы, в которой международные компании смогут участвовать в развитии новых отраслей.

Одним из важнейших преимуществ Азербайджана является его прочная финансовая позиция. По состоянию на июль 2026 года стратегические валютные резервы страны достигли 85,769 млрд долларов США, увеличившись на 10,4% по сравнению с прошлым годом. Это создает мощную финансовую основу для дальнейшего развития.

Значительные валютные резервы снижают экономические риски, поддерживают стабильность национальной валюты и позволяют государству продолжать масштабные инвестиции в инфраструктурные и другие проекты развития. Для инвесторов макроэкономическая стабильность является одним из ключевых факторов при выборе страны для вложений. Государства с крупными резервами и взвешенной бюджетной политикой лучше подготовлены к глобальным кризисам и способны обеспечивать защиту долгосрочных инвестиций.

Выступая на V Ташкентском международном инвестиционном форуме, премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что за последние два десятилетия в экономику страны было инвестировано более 350 млрд долларов США, причем около половины этой суммы обеспечили иностранные инвесторы.

По словам Али Асадова, Азербайджан на протяжении многих лет последовательно формирует благоприятный инвестиционный климат.

"В контексте сегодняшней дискуссии хотел бы поделиться опытом Азербайджана в привлечении инвестиций, развитии частного сектора и совершенствовании инвестиционного климата", - сказал премьер-министр.

Он также подчеркнул, что Азербайджан неизменно проводит политику экономической открытости, активно поддерживает предпринимательство и развитие частного сектора, что делает страну привлекательным направлением как для внутренних, так и для зарубежных инвестиций.

Будущее экономики Азербайджана все в большей степени связано с развитием отраслей, не относящихся к добыче углеводородов. Страна обладает значительным потенциалом в сфере возобновляемой энергетики, цифровой трансформации, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и промышленного производства.

Инвестиции в энергетический переход Азербайджана дают доступ к стране с многолетним опытом в энергетической отрасли, развитой инфраструктурой и прочными региональными партнерствами.

После восстановления своей территориальной целостности Азербайджан реализует масштабную программу восстановления Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. В рамках программы "Великое возвращение" государство направило миллиарды долларов на создание "умных городов" и зон зеленой энергетики.

Для иностранных инвесторов Карабах открывает широкие возможности в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессионных проектов - в строительстве инфраструктуры, добыче полезных ископаемых, устойчивом сельском хозяйстве и экологическом туризме. Экономический облик региона уже формируют совместные проекты с компаниями из Турции, Италии и Венгрии.

Экономические показатели Азербайджана в 2026 году свидетельствуют о прочной финансовой базе, росте инвестиционной активности и четком понимании долгосрочных целей экономической трансформации. Увеличение объемов инвестиций, значительные стратегические резервы, снижение государственного долга и продолжающийся рост ВВП создают благоприятные условия для международных инвесторов.

Будущее мировых инвестиций все в большей степени будет зависеть от стран, которые сочетают богатые ресурсы, выгодное географическое положение, политическую и макроэкономическую стабильность, а также амбициозную стратегию развития. Азербайджан обладает всеми этими преимуществами.