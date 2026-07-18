«Одиссею» Кристофера Нолана показали на большом экране в Колизее - ВИДЕО

В римском Колизее состоялся необычный кинопоказ фильма "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана.

Как передает Day.Az, перед началом сеанса для зрителей организовали масштабное шоу с участием артистов. Они исполнили танцевальные номера и представили эффектные трюки с огнем, создав атмосферу античного представления.

После завершения шоу и с наступлением темноты зрителям показали картину на большом экране, установленном на территории исторического амфитеатра.