https://news.day.az/unusual/1848831.html «Одиссею» Кристофера Нолана показали на большом экране в Колизее - ВИДЕО В римском Колизее состоялся необычный кинопоказ фильма "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана. Как передает Day.Az, перед началом сеанса для зрителей организовали масштабное шоу с участием артистов. Они исполнили танцевальные номера и представили эффектные трюки с огнем, создав атмосферу античного представления.

«Одиссею» Кристофера Нолана показали на большом экране в Колизее - ВИДЕО

Это интересно, 18 июля 2026 23:20 (UTC +04:00) 1 276
«Одиссею» Кристофера Нолана показали на большом экране в Колизее

В римском Колизее состоялся необычный кинопоказ фильма "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана.

Как передает Day.Az, перед началом сеанса для зрителей организовали масштабное шоу с участием артистов. Они исполнили танцевальные номера и представили эффектные трюки с огнем, создав атмосферу античного представления.

После завершения шоу и с наступлением темноты зрителям показали картину на большом экране, установленном на территории исторического амфитеатра.

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