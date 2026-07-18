https://news.day.az/unusual/1848831.html «Одиссею» Кристофера Нолана показали на большом экране в Колизее - ВИДЕО В римском Колизее состоялся необычный кинопоказ фильма "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана. Как передает Day.Az, перед началом сеанса для зрителей организовали масштабное шоу с участием артистов. Они исполнили танцевальные номера и представили эффектные трюки с огнем, создав атмосферу античного представления.
«Одиссею» Кристофера Нолана показали на большом экране в Колизее - ВИДЕО
В римском Колизее состоялся необычный кинопоказ фильма "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана.
Как передает Day.Az, перед началом сеанса для зрителей организовали масштабное шоу с участием артистов. Они исполнили танцевальные номера и представили эффектные трюки с огнем, создав атмосферу античного представления.
После завершения шоу и с наступлением темноты зрителям показали картину на большом экране, установленном на территории исторического амфитеатра.
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