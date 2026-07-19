https://news.day.az/world/1848925.html Иран адаптировался к системам обороны США Иранские военные научились обходить американские системы обороны. Об этом 18 июля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских политиков, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Иран адаптировался к системам обороны США
Иранские военные научились обходить американские системы обороны. Об этом 18 июля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских политиков, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Иран адаптировался к американской системе обороны, используя ракеты, которые движутся с чрезвычайно высокой скоростью и могут маневрировать на пути к земле", - сказано в сообщении.
Издание подчеркивает, что способность Тегерана наносить удары по целям вызывает серьезную тревогу у руководства США.
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