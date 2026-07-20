Французская революция желудков
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об отравлении гостей на приеме в посольстве Франции в Ереване.
Day.Az представляет публикацию:
Прием в посольстве Франции в Ереване по случаю Дня взятия Бастилии обещал аристократический шик, но обернулся самой настоящей революционной катастрофой. Едва VIP-гости успели пригубить шампанское и оценить изысканные деликатесы под торжественные тосты о свободе, как французская кухня нанесла предательский удар - банальным пищевым отравлением.
Светский лоск испарился за считанные минуты, а высокопоставленная публика наперегонки ринулась к туалетам. Звездами вечера вместо дипломатов внезапно стали "Смекта" и активированный уголь.
Теперь пострадавшие VIP-"революционеры" передают шеф-повару "пламенный привет" прямо из больничных палат и слезно просят в следующий раз ограничиться сухарями и кипятком.
Словом, революция удалась на славу: с жертвами, хаосом и тотальной капитуляцией армянской элиты перед первой же упаковкой сорбентов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре